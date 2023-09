TOMIĆ: BOŠKO OBRADOVIĆ KOMPLEKSE LEČI PREKO TVITERA

Ne možete svima ugoditi, a jasno nam je da se to tek ne može učiniti cirkuzantskoj opoziciji. Svaki uspeh i rezultat koji politika predsednika Aleksandra Vučića donese boljitak narodu smeta onima koji su najnesposobniji i najbahatiji, izjavio je Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Tako danas Dverima smeta što je predsednik uspeo da se izbori da dođe do pojeftinjenja 13 osnovnih životnih namirnica za sve građane Srbije. Vidite neko probleme uočava i radi na njihovom rešavanju, trudi se, bori i ne priča o tome dok se ne dođe do rezultata. Takav vam je Aleksandar Vučić sa svojim timom - kaže Tomić i dodaje:

- Sa druge strane imate Dveri čiji lider Boško Obradović komplekse mora da leči preko tvitera, jer je nesposoban da to čini u plenumu koji ga dugo i nije ni video.

- Njihova politika, bolje rečeno politikanstvo se svodi na to da kreiraju probleme i za sve optužuju vlast. Nema ni jednog konkretnog predloga, mere, računice koja bi rekla kako bi taj problem konkretno mogao da se reši. Kad Aleksandar Vučić isti reši prvo se priheftaju saopštenjem kako su oni ti koji su o problemu govorili, misleći da će pokupiti zasluge za rešavanje, a kad to ne prođe onda kritikuju, da bi se dodvorili kolegama opozicionarima. Nebitno je da li su levi ili desni, mogu oni i sa tajkunima i ekstremistima, samo da se dokopaju fotelje - kaže Tomić.

Kako kaže, brigu za građane, a posebno za decu videli smo na poslednjoj sednici parlamenta.

- Izigravali su klovnove, cirkuzante, lupali po klupama i lomili skupštinski inventar, ni manje ni više nego poslovnikom i Ustavom Republike Srbije. Poučeni kako njihov lider Boško poštuje simbole Srbije, pa kad je barjakom i zastavom hteo da provali u skupštinu, a što ne bi oni Ustavom po inventaru. Zašto bi bili drugačiji. Zar misle da se takvim ponašanjem, urlanjem, pištanjem rešavaju problem bezbednosti dece u školama? Zar oni treba da budu uzor budućnosti Srbije u rešavanju problema, vođenju spoljne i unutrašnje politike? Oni, tako neodgovorni svakako ne! - kaže Tomić i dodaje:

- Zato svakim svojim postupkom i saopštenjem samo sebe raksrinkavaju, pokazuju koliki su neradnici i koliko je njima fotelja sve u životu. Još kad dodamo komplekse koje njihov lider vuče iz perioda Saveza za Srbiju, kad jedini u toj grupaciji nije se dotakao fotelje, sve vam bude jasno. No, kad su koristili novac i Kolubare da sebe finansiraju tad im je bilo lepo i tad nisu bili deo bivšeg režima!?

- Narod neće prevariti, svojim politikanstvom i slatkorečivošću neće doći do glasova građana koji su promišljeni, ozbiljni i koje jedino interesuje da Srbija ima sigurnu budućnost. Do sad su na delu videli da je Aleksandar Vučić jedini koji to može da obezbedi, a to nastavlja i dalje da pokazuje. Zato nema sumnje koga narod podržava i da će podržati dalju borbu predsednika Vučića za podizanje životnog standarda svih građana Srbije - ističe on.

Autor: