ĐURIĆ: PONOŠ PODVRGAVA RUGLU SVE GRAĐANE SRBIJE

Zdravko Ponoš danas - u još jednoj epizodi prosipanja svoje plitke pameti. Uz to, najsramnije, podvrgava ruglu sve građane Srbije! Od takvog bednika - drugo se i ne očekuje, rekla je Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Na temu sirotinje može da govori samo o tome kako je doveo srpsku vojsku do stepena najveće sirotinje, sveo je na nivo starog gvožđa, a najslavnije i najzaslužnije je prevremeno penzionisao - rekla je Đurić i dodala:

- Sirotinja u duši - kakve nema: kad je mogao sopstveni narod da ostavi na milost i nemilost neprijateljima, a on pobegne na sigurno.

- Mi iz Srpske napredne stranke izbore volimo i od istih nikada nismo bežali! Ali, svi vi iz tzv. opozicije znate da narod ne može očima da vas vidi i ni sami sa sobom ne možete da se dogovorite šta ćete i kako! Čas hoćete izbore, pa nećete, pa ove hoćete, ali one druge nećete, i tako u nedogled! Mi, naprednjaci im se od sveg srca radujemo, a za vas će to biti samo još veći poraz. Doduše, još samo jedan u nizu! - ističe Đurić.

Kako kaže, čak su i Šolakovi mediji primetili koliko često govorite o smrti predsednika Republike Srbije. To je vama jedna od omiljenih tema.

- Da - priželjkujete njegovu smrt, smrt njegove dece i cele porodice. Jer - drugačije ne možete da ga slomite i pobedite. Da - govorite o tome kako je njegov život nebitan! To što mislite o njemu - mislite o velikoj većini pristojnih građana Srbije! Vi ste samo sebi bitni! Niste zaobišli ni na trenutak čak ni Danila i Milicu koji imaju samo oca! Bez trunke ljudskosti i sa ogromnom dozom mržnje se ophodite prema toj deci! - ističe Đurić.

Ona je istakla da to nije vid političke borbe!

- To je poslednji trzaj nemoćnih političara u pokušaju a rušitelja i uništitelja po vokaciji! To je odlika oholih i pohlepnih koji u svom pohodu na vlast ne biraju sredstva. Baš takav je dezerter Ponoš. Iz kandži takvih smo se oslobodili još 2012. godine, i odlučno smo rešeni da se tamo nikada ne vratimo! Pokazaćemo to na izborima, kojima se jedino mi naprednjaci istinski radujemo! - ističe Đurić.

