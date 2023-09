'DANI SPORTA' POBEDNIČKI PREDLOG U 'HIT TVITU' - Momirović: Uspeh naših sportista najbolji je pokazatelj stanja u državi!

Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje.

Gosti večerašnjeg Hit Tvita su bili prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović i analitičar medija Ištvan Kaić.

Pobednički predlog ove nedelje bio je PREDLOG BROJ 3 - DANI SPORTA.

PREDLOG BROJ 1 - Najskuplji lek na svetu

Momirović je rekao da se već godinu dana borimo sa inflacijom, ali dodaje da su pre svega fokus stavili na osnovne životne namirnice.

- Kada je počeo rat u Ukrajini obezbedili smo snadbevanje tržišta a sada smo otišli korak dalje. Spustili smo cenu za 20 osnovnih životnih namirnica i obezbedili da one budu najjeftinije u Evropi - rekao je Momirović.

Kako kaže, ljudi će moći ove namirnice da kupe po izuzetno atraktivnim cenama. Dodaje da su nedeljama pregovarali sa trgovcima.

- Mi smo želeli da to bude u svim trgovinskim lancima, kako ljudi ne bi morali da jure i traže ove namirnice. Stajaće oznaka "Bolja cena" i to će biti najjeftinije cene u Evropi, atraktivne i dostupne za naše ljude. Pokazali smo da brinemo o čoveku i vodimo računa o ljudima - rekao je Momirović.

Ministar je rekao da ne treba da budemo skeptični, dodaje da će država kontrolisati sve i da neće dozvoliti da se ova akcija zloupotrebi.

- Želimo da u uslovima visoke inflacije u celoj Evropi obezbedimo dobre cene za naše ljude - rekao je Momirović.

Kako kaže, ova ekonomska kriza koju je uzrokovao rat i dalje traje. Dodaje da su u tim okolnostima ovo obezbedili i da se nada da će ljudi biti zadovoljni.

Momirović kaže da ne isključuje da će se ovaj broj artikala raširiti i da će akcija trajati što duže.

Dačić je, komentarišući najavu pomoći penzionerima i spekulacije da se to čini pred izbore, rekao da je u svakom takvom pokušaju bilo samo promašaja od strane onih koji takve spekulacije šire.

- Izbora će svakako biti u narednih šest meseci. Ja ću samo da dodam da svi zaboravljamo da po našem Ustavu, Srbija nije samo pravna država, već i država socijalne pravde. To se politički spekuliše i stranke to stavljaju u svoje programe. To nije stvar političkih stranaka, već je stvar države - rekao je Dačić.

Kako kaže, živimo u vreme kada takve stvari ne zavise samo od nas, dodaje da nismo ni svesni kako cene stoje u mnogim zemljama i koje se sve mere preduzimaju u zemljama širom sveta.

- Kada je ovakva kriza, uvek se donose ovakve mere. U vreme svake krize, država je pomagala i kontrolisala cene upravo zbog građana - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da to pokazuje da ova tema neke ljude ne zanima i da nisu zadovoljni zbog toga što se dešava. Dodaje da imamo stabilan dinar i ekonomiju, kao i da se broj direktnih stranih investicija održava na visokom nivou.

- Zadatak države jeste da zaštiti najugroženije slojeve stanovništva - rekao je ministar.

Kaić je rekao da postoje dva načina, jedan je da se dogovori sa trgovcima i da se na jedan ovakav način omogući građanima bolja cena namirnica.

- Postoji još jedna varijanta koja je kod nas u nekom hibridu prisutna, a to je da svaki ovaj lanac ima jedan svoj određen brend koji ima sve te namirnice i on je nešto nižih cena od ostalih brendova koji se nalaze u toj prodavnici - rekao je Kaić.

Kako kaže, video je u inostranstvu da po tom principu postoje brendovi i to u svim lancima namenjeni ugroženijem delu stanovništva. Dodaje da oni nisu manje kvalitetni, već da je ambalaža sa manjim troškovima.

- Neki ljudi ne mogu da se ne podsmehnu i da ne prebace. I oni to stalno i nepogrešivo rade. Jedna od prvih reakcija medija N1 je bila da se predsednik Srbije muči sa alergijom. Mogli bi da se pitamo zašto je ovakvo nešto objavljeno, ali svima je jasno šta su oni hteli da poruče - rekao je Kaić.

Kako kaže, to se radi, ne zbog vesti, to čak nije ni vest, već zbog ljudi koji će to komentarisati. Dodaje da je to jedna nova vrsta profesije koja nije novinarstvo.

- Nemaju oni nikakvu suštinsku zamerku, nego se takmiče ko će da bude tabloidniji - rekao je Kaić.

PREDLOG BROJ 2 - Buka i bes

Dačić je rekao da se nikada nije desio ovako nizak nivo ponašanja i nastupa u Parlamentu. Dodaje da je on lično na mestu opozicije, da bi ga bilo sramota da se tako ponaša.

- Mislim da je sramota svakog političara da gradi na ovaj način političku percepciju. Nije neobično što opozicija traži izbore, već što jedan dan traže a drugi ne traže - rekao je Dačić.

Kako kaže, prethodni izbori su pokazali da je vladajuća većina pobedila na izborima na koje se oni oslanjaju.

Dačić je rekao da tu nema jednog ozbiljnog pristupa temi izbora. Dodaje da je principijelan i da prati i da smatra da ako su baš toliko navalili, treba im to i omogućiti.

- Što se tiče Vučića, siguran sam da on jedva čeka izbore. Tu međutim, postoje procedure, kako ćete doći do tih izbora, na koji način, šta još treba da se donese u Parlamentu, koji su uslovi i tome slično - rekao je Dačić.

Kako kaže, ovo je jedan segment koji je pokazatelj da oni ne znaju šta hoće i da im se čini da mogu da nešto urade na beogradskim izborima pa da na to prikače još i parlamentarne.

- Smatram da im je pristup pogrešan, i siguran sam da će vladajuća većina pobediti na izborima kad god da se oni održe - rekao je Dačić.

On je rekao da oni dobro znaju da je rebalans budžeta osnovni zakon jedne države, da je to jedan način da država reši određene probleme i da pomogne građanima.

- Vi valjda treba da izađete na izbore i da nekoga privučete da glasa za vas. Šta je u ovome privlačno, da li su dobili i jednog više glasača sa tim što su uradili. Ja smatram da su pokazali političku neozbiljnost i neodgovornost - rekao je ministar.

Kako kaže, ovakvo jedno ponašanje je kršenje svih principa parlamentarizma i parlamentarne borbe i dodaje da ni u jednoj zemlji na svetu ne bi bilo tolerisano.

Momirović je rekao da smatra da se olako prešlo preko toga što se dešavao u Skupštini. Dodaje da treba da se podsetimo i da je oko 25 ljudi blokiralo Gazelo pre nekoliko dana, takođe pre 3 dana ispred Suda novinari su navodili kome treba da se zviždi i aplaudira.

- Samo da ponovim, za sve vreme oni prete ako se dese izbori, oni ih odbacuju, da bi naprasno počeli da ih traže i prete da će da sruše Skupštinu. Da smo im to dozvolili ne bi mogli da obezbedimo povećanje penzija koje je najavljeno - rekao je Momirović.

Kako kaže, ne bi zakoni mogli da se izglasaju i rad Skupštine ne bi bio moguć.

- Ni jedna pomoć ne bi mogla da se realizuje i ono što je najvažnije, zašto nismo smeli da dozvolimo da se ovo desi, jeste da obezbedimo lečenje dece koja boluju od retkih bolesti - rekao je Momirović.

Kaić je rekao da ima informacije od ljudi koji su bili tamo da je moglo da se vidi to da su oni prekinuli poslanika koji je pričao o svom bolesnom detetu.

- O detetu koje je bolesno od leukemije, oni su tada duvali u pištaljke, puštali muziku preko telefona i ozvučuju muziku. To je bilo na televiziji. Onda su taj mehanizam primenjivali i prema drugom poslaniku koga su poklopili sa papirima i ometali ga dok je govorio. Oni su očekivali da se taj prvi dan javi neko iz vladajuće koalicije za reč i da mu rade to isto - rekao je Kaić.

Kako kaže, ko god da se javio za reč, bio bi na taj način opstruiran. Dodaje da se tada pojavilo obezbeđenje koje je razdelilo opoziciju od poslanika vladajuće većine.

- Imali smo i situaciju sa Marinikom Tepić koja je to primetila i izašla napolje, da bi zatim pokušala da uđe kroz druga vrata kako bi došla do poslanika SNS i to joj nije bilo omogućeno, a ne da uđe u Skupštinu - rekao je Kaić.

Ističe da smatra da oni nisu zadovoljni uličnim protestima, dodajući da ta politizacija ne može dugo da traje i više ne mogu da se oslone na to.

PREDLOG BROJ 3 - Dani sporta

Momirović je čestitao svim sportistima na uspesima, dodaje da je to najbolji pokazatelj stanja u državi.

Dačić je rekao da treba da budemo ponosni na sve uspehe naših sportista. Dodaje da mi imamo 7 miliona stanovnika, što znači da smo relativno mala zemlja, a imamo, kako dodaje, jako veliki broj uspešnih sportista.

- Ja nisam protiv da političari pomažu sportu, ali ipak treba da vodimo računa na koji način se ko obraća - rekao je Dačić.

Kaić je takođe čestitao košarkašima na velikom uspehu. Dodaje da mu se dopada naš tim u košarci.

Dačić je glasao za predlog broj 1 i dodao da smo od 2012. godine uveli dobre nagrade za sve osvajače medalja i to činimo i dalje.

Gledateljka Ljubica iz Srbobrana glasala je za predlog broj 2. Dodaje da građani ne mogu zbog divljanja opozicije da gledaju Skupštinu Srbije, dok se govori o tako bitnim temama za građane.

Maša iz Kraljeva je glasala za predlog broj 1. Dodala je da se u potpunosti slaže i podržava sniženje cena.

Kaić je glasao za predlog broj 1. Kako kaže, to nam pomaže da se obradujemo i distanciramo malo od onoga što radimo. Dodaje da se uvek obradujemo i to treba ceniti.

Momirović je rekao da je svaki od ovih predloga trijumf države Srbije, ali je glasao za sportiste.

