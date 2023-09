Đurđev: Lažna opozicija hoće vlast preko ulice u nasilja, Vučićevi potezi demokratski i solidarni!

Lažna opozicija u funkciji pete i šeste kolone, a uz pomoć inostranih agentura pod plaštom nezavisnih medija, traži nove izbore na svim nivoima, moleći se u sebi da do njih nikada ne dođe, jer znaju da ih ne mogu dobiti i da je njihova jedina šansa da destabilizuju državu putem nasilja na ulici i u institucijama. Na njihovu žalost, a na sreću građana Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je demokrata i raspisaće izbore na kojima će ponovo osvojiti vlast, jer je svojim desetogodišnjim pregalaštvom pokazao da je dostojan poverenja većinske normalne Srbije, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Upitan da prokomentariše nove mere pomoći našim najstarijim sugrađanima, Đurđev je objasnio da partija koju oni zastupa jednoglasno podržava iste, jer su u funkciji borbe protiv inflacije izazvane spoljnim faktorima, te realno zasnovane s obzirom da su sredstva za pomoć obezbeđena kroz poslednji rebalans budžeta.

,,Vučić je pokazao najznačajniju osobinu koju jedan državni lider može da demonstrira u izazovnim vremenima poput današnjih, a to je solidarnost. Briga o najstarijim sugrađanima je mera patriotizma, humanosti i odgovornosti. Oni koji to vide kao kupovinu glasova zapravo vrše autoprojekciju, jer oni su ti koji su kupovali glasove od 2000. do 2012. godine, jer oni su ti koje je su zapadni centri moći odavno kupili" - zaključio je predsednik Srpske lige.

