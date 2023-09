SRPSKI DIPLOMATA U SAVETODAVNOM ODBORU AMBASADORA U VAŠINGTONU! Marko Đurić najnoviji član američke organizacije

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić postao je član savetodavnog odbora ambasadora Izvršnog saveta za diplomatiju u Vašingtonu, a tim povodom ovaj savet mu je poželeo dobrodošlicu na društvenoj mreži "X".

- Izvršni savet za diplomatiju sa zadovoljstvom može da poželi dobrodošlicu najnovijem članu našeg savetodavnog odbora ambasadora, ambasadoru Marku Đuriću - navedeno je na nalogu Izvršnog saveta za diplomatiju na mreži "X".

Savet je osnovan 1962. godine i neprofitna je organizacija sa sedištem u Vašingtonu. Na njihovom sajtu se navodi da okupljaju vašingtonski diplomatski kor, rukovodioce, predstavnike vlada.., kako bi podelili perspektive i unapredili razumevanje političkih, ekonomskih, društvenih i kulturnih izazova i mogućnosti.

The Executive Council on Diplomacy is pleased to welcome the newest member of our Ambassadors Advisory Board, H.E. Ambassador Marko Djuric!



