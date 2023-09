TERORU NEMA KRAJA: Albanci pretukli srpskog mladića u Gračanici (VIDEO)

Srbina S.P. (20) iz Gračanice, pretukla su u nedelju oko 19 sati, na putu između Dobrotina i Donje Gušterice, trojica muškaraca albanske nacionalnosti. Komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković potvrdio je za Kosovo onlajn da je slučaj prijavljen i da se radi na njegovom rasvetljavanju.

Mladića S.P. su napala trojica Albanaca koja su se crnim automobilom marke BMW kretala na putu Donja Gušterica - Dobrotin. On je, kako kaže za Kosovo onlajn, bio sa devojkom u automobilu kada ga je BMW pretekao.

- Pretekao me i zaustavio se ispred mene. Stao sam iza njega, pomislio sam da mu treba pomoć ili da mu pokažem put. Otvorio sam prozor i taj Albanac je krenuo prema meni, drao se. Pitao sam ga 'šta je komšo, koji je problem?', a on me je iz sve snage udario šakom u glavu i izgubio sam svest - priča S.P.

Kada je došao sebi, video je da su tu još dvojica muškaraca, koja su stajala kod njegovog prozora i pokušavaju da ga udare.

- Nakon toga, dve devojke, koje su bile sa njima, povukle su ih i vratile u auto, da bi nastavili dalje svojim putem - kaže S.P.

Navodi da je automobil imao registarske oznake koje počinju sa 01 što, kako kaže, znači da pripada prištinskom regionu.

Prema njegovoj proceni, vozač automobila je imao oko 40 godina, a druga dvojica muškaraca oko 25.

Dodaje da je neko od meštana video šta se desilo i prijavio slučaj policiji.

- Ja sam zatim otišao u policiju da dam iskaz, ispitivali su me oko dva sata. Posle toga sam otišao u Dom zdravlja da me pregledaju, a oni su me uputili na hirurgiju. Konstatovali su mi povrede u predelu glave, jedna kost mi je pozadi naprsla - rekao je S.P. koji je noć proveo u bolnici, da bi jutros bio prebačen u KBC Kosovska Mitrovica na detaljni pregled.

Priznaje da nije očekivao da mu se tako nešto dogodi, jer se ranije svuda slobodno kretao.

- Išao sam u Prištinu, Lipljan, kupovao, šetao sa devojkom... Nikada nisam imao problema ni sa kim. Nikada nisam divljao, pojačavao muziku, prvi put mi se ovo dešava - priča on, navodeći da ima automobil sa KG tablicama.

Naslućuje da su Albanci videli tablice i da je to bio uzrok za napad.

Komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković potvrdio je kratko za Kosovo onlajn da je bilo prijave i da se radi na slučaju.

