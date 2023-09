Oglasila se Kancelarija za KiM nakon prebijanja Srbina (20): Najoštrije osuđujemo napad na mladića u Gračanici!

Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje mučki napad na srpskog mladića Strahinju Petrović (20) iz Gračanice do kog je došlo sinoć na putu između Dobrotina i Donje Gušterice.

- Svedočenje Strahinje Petrovića da su ga trojica Albanaca napala i zadala mu više udaraca i to kada je parkirao automobil srpskih registarskih oznaka “KG” ukazuje da je motiv napada etnička netrpeljivost i da je Strahinja meta postao upravo zato što je Srbin - navodi se u saopštenju.

Kako je dalje rečeno, predstavnici Kancelarije su sa pretučenim mladićem i čini sve što je u njihovoj moći.

- Sa napadnutim mladićem u kontaktu su naši predstavnici na terenu, a ovaj napad ulio je dodatnu zabrinutost i nespokojstvo u srpsku zajednicu na centralnom Kosovu i Metohiji koja je gotovo svakodnevno izložena brojnim provokacijama - dodaje se.

"Pozivamo da se sankcionišu počinioci"

Kancelarija je pozvala nadležne da reaguju i reše problem u najkraćem roku.

- Pozivamo nadležne da otkriju počinioce ovog nedela i adekvatno ih sankcionišu, a međunarodne predstavnike da osude ovaj zločin iz mržnje i etničke netrpeljivosti - navodi se i dodaje:

- Ovo je još jedno svedočanstvo da antisrpska, zapaljiva retorika iz Prištine dovodi do učestalih napada na srpski narod na Kosovu i Metohiji i raspiruje međuetničku mržnju i netrpeljivost, nasuprot nastojanjima Beograda da gradimo miran suživot na ovim prostorima.

Novi incident na Kosmetu

Podsećamo, trojica Albanaca napala su i pretukla dvadesetogodišnjeg Strahinju Petrovića iz Gračanice. Napad na srpskog mladića dogodio se sinoć oko 19 časova na putu za obližnje selo Dobrotin.

- Napadači su bili jedan stariji čovek do 40 godina i on je vozio automobil, druga dvojica su imala do 20 godina. Krenuo je prema meni, vikao je, ja sam ga pitao koji je problem. On me je iz sve snage šakom udario po glavi. Kada sam došao pri sebi video sam da su tu još dvojica sa njime i oni su hteli da me udaraju što više - ispričao je Petrović, prenosi Javni servis Srbije.