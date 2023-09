VUČIĆ U NIŠU PORUČIO: Uvek ćemo se truditi da zaštitimo građane i snižavamo cene!

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju početka radova na izgradnji fabrike austrijske kompanije Palfinger u Nišu, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Upitan o novim napadima opozicije o marži i snižavanju cena Vučić je rekao da je ono što je važno za građane to da će tražiti rešenja da ubrzano spuštaju inflaciju.

- Kada bi nešto znali ne bi tako nešto ni pisali. Ono što je važno je da ćemo mi nastaviti da spuštamo inflaciju koja će biti u decembru biti, uprkos poskupljenju nafte i gasa. Mi ćemo sutra jesti parizer i jogurt, jer su rekli da su lošeg kvaliteta. Imamo i nove rezultate u pronalaženju novih proizvoda kojima ćemo da spuštamo cenu, pa kao što je to juče bio stambeni kredit - rekao je Vučić i dodao:

Uvek ćemo se truditi da sačuvamo stanovništvo. A oni koji ne razumeju kapitalizam i tržište već bi da nas vrate u režim samoupravljanja bolje da ne govore. Samo pogledajte nivo nezaposlenosti tada kad su oni bili na vlasti i sada - rekao je predsednik Vučić i uporedio prosečne plate iz tog perioda i sad.

Pročitao pismo opozicije

Vučić je rekao da je pročitao pismo opozicije i da oni traže da se održe najkasnije do 2. marta, odnosno da budu raspisani u decembru.

- Pročitao sam pismo stranaka bivšeg režima. Oni kažu da izbori moraju da budu raspisani do kraja decembra, što znači da bi se održali do 2. marta, ali videću možda bude pre toga. To su mogli odmah da kažu, a ne da 4 meseca prete kako će da me prebiju i da ću plutati po Dunavu. Donećemo odluku i biće zadovoljni njom, ali mislim da će biti nezadovoljni narodom. Jer to što lažete narod svaki dan ne znači da će poverovati. Tako ste lagali za Jovanjicu i za mene i moju porodicu. Sve pljačkaš do pljačkaša, od Aleksića do Lutovca. Ovaj iz Trstenika sa tastom nema šta nije opljačkao - rekao je predsednik Vučić.

O investicijama do kraja ove i sledeće godine i strahu opozicije da će se povećati cenzus, Vučić je izjavio:

- Siguran sam da se oni ne plaše, i da pobeđuju sigurno na izborima. Ali baš me briga koga se ko plaši, ovo prvo pitanje je mnogo bitnije. Očekujemo da za 20,25 dana imamo fantastičnu vest za Niš očekujem, ali ne mogu da kažem o čemu se radi. U pregovorima smo sa jednom najvećom fabrikom. U Čačku novu investicija. Prećićemo 4 milijarde investicija, a druga godina rata je i Nemačka je u recesiji. Voleo bih da se Nemačka što pre oporavi, jer bi i Srbija otišla u nebesa - rekao je Vučić.

Novi napad na Srbe

Predsednik Vučić je rekao da je već razgovarao sa Miroslavom Lajčakom i da će se u četvrtak razgovarati o tome.