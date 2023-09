'FRONTALNI NAPAD NA PARIZER' Brnabić: To je nova politika srpske opozicije, radujte se ponekad dobrim vestima

Obraćanje medijima u Valjevu na otvaranju novog postrojenja kompanije Hisense bila je prilika da mediji u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka još jednom ismeju pojeftinjenja i sve građane Srbije.

Upravo u takvoj atmosferi, N1 je sada zabrinut za cenu parizera i pita se da li ga ima u dovoljnim količinama. Možda bi to moglo biti smešno da mediji iz ove grupacije ne plaše građane prenoseći stavove svojih kolumnista kako je parizer kancerogen.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić "smirila" je novinara i uverila ga da nema razloga za brigu kada je reč o ceni parizera.

- Počeo je sveopšti frontalni napad na parizer. To je nova politika srpske opozicije i Šolakove opozicije. Frontalni napad na parizer po svaku cenu, nakon prošlonedeljnog pokušaja da se blokira rast plata i penzija, da se spreči jednokratna finansijska podrška majkama sa decom do 16 godina starosti, dupliranje subvencija za poljoprivrednike, dodatnih 3,9 milijarde dinara za lečenje retkih bolesti. Dakle, to je sada prošlo, taj voz je prošao. Opozicija je sada krenula da se obračunava sa parizerom.

- Ne verujem da će doći do nestašica, imamo svega dovoljno po čitavoj Srbiji i u različitim trgovinskim lancima. Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa njima. Ja planiram još jedan sastanak da vidimo kako dodatno možemo, kao što je i predsednik Vučić najavio, da snizimo, odnosno šta oni mogu dodatno da snize od cena, zato što su te marže za neke proizvode zaista izuzetno visoke, ali opet to je slobodno tržište i oni na tim maržama pokrivaju neke druge gubitke za neke namirnice za koje smo mi ograničili cene još kada je počela kriza sa inflacijom – rekla je predsednica Vlade.

Ona je dodala da je N1 već postavio temu da li će parizer poskupeti u budućnosti i odgovor na to je "ne," i istakla je da bi li bilo lepo da se ponekad i obradujemo vestima koje su dobre za sve građane.

- Volela bih da zajedno možemo ponekad da se obradujemo nekim dobrim vestima, kao što su na primer limit na stambene kredite i zamrzavanje stambenih kredita. Ne mislim da je dobro za našu zemlju i naše građane da, kada imamo dobre i lepe vesti, pokušavamo da ih 'spinujemo' da imaju neku negativnu konotaciju. Jasna mi je politika N1 i politika vašeg vlasnika, tajkuna Dragana Šolaka, ali mislim da to nije profesionalno – rekla je predsednica Vlade Srbije.

Ona je dodala da očekuje da će situacija iz dana u dan biti samo bolja, zato što inflacija dolazi pod kontrolu, navodeći da ona u ovom trenutku iznosi 11,5%.

- Očekujemo da će se spustiti na 8%, a sledeće godine očekujemo 4%. I svakako, čak i kada je u trenutku bila najviša, mi smo i dalje imali realan rast plata i penzija, a sada kada je 11,5%, odnosno kada će se spustiti na 8%, sa rastom i plata i penzija, penzija nešto više, kumulativno 21% zaključno sa 1. januarom 2024. godine, to će stvarno biti značajan rast i značajno povećanje kupovne moći – zaključila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

