OEBS ZABRINUT ZBOG SITUACIJE NA KOSOVU! Orlić: Na KiM se puca na srpsku decu, ljudi se bespravno zatvaraju i otima im se imovina!

Visoki komesar OEBS za nacionalne manjine Kajrat Abdrahmanov izrazio je danas, tokom razgovora sa predsednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem, zabrinutost zbog situacije na Kosovu i naglasio da se ova organizacija zalaže za mir i nastavak dijaloga.

Kako se navodi u saopštenju Narodne skupštine, Orlić je tokom razgovora ukazao na posebno težak položaj Srba na prostoru Kosova čija ljudska prava Priština "svakodnevno fundamentalno ugrožava".

- Osim kršenja svih sporazuma, namernog izbegavanja da se formira Zajednica srpskih opština i uradi ono što je odavno dogovoreno i potpisano, na KiM se puca na srpsku decu, onemogućena je nabavka hrane i lekova, ljudi se bespravno zatvaraju, oduzima im se imovina bez ikakvih pravnih posledica za one koji to čine, a zna se ko to čini - rekao je Orlić.

Sagovornici su potvrdili zajedničku posvećenost saradnji za koju su konstatovali da je odlična, kako na nivou parlamenta, tako i kroz aktivnosti delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS, ali i i na drugim nivoima, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Takode, Orlić je podsetio i da su uspešno održani i izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, a dodatno je unapređen položaj pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji, u svakom pogledu.

Visoki komesar OEBS naglasio je da se OEBS zalaže za mir i značaj unapređenja edukativnih programa, posebno u oblasti učenja jezika, kao najboljeg načina da se ostvari komunikacija među različitim zajednicama.