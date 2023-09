Ministar Vučević: Nadam se da će pregovori u Briselu dovesti do smirivanja tenzija na Kosmetu

Cilj Srbije je da se obezbedi mir za naš narod. Mnogo toga zavisi kako će se odvijati današnji razgovor. Ako bude imalo smisla da se Aleksandar Vučić sretne sa Kurtijem, to nije prijatno, ali to je posao onog ko je biran od strane države, rekao je ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević u gostovanju na Prvoj televiziji.

Vučević je istakao da nije veliki optimista povodom današnje runde razgovora u Briselu, ali naglašava da je bolje da se razgovara i da se kroz diplomatski vid čuva nacionalni interes, kao i sloboda i pravo na život Srba na KiM.

- Cilj Srbije je da se obezbedi mir za naš narod. Mnogo toga zavisi kako će se odvijati današnji razgovor. Ako bude imalo smisla da se Aleksandar Vučić sretne sa Kurtijem, to nije prijatno, ali to je posao onog ko je biran od strane države. Nadam se da će današnji razgovori da vode ka smirivanju situacije. I dalje ne mogu da prihvatim tu priču da međunarodna zajednica pritiska Kurtija a on kao neće da to sluša. To mi je previše u političkom svetu, ali očigledno da ne gledaju identično na njegovo ponašanje sve zemlje Kvinte. Da se mi izolujemo jasno je svima šta bi se desilo, čitav paket sankcija. Moj utisak je da bar jedna država ipak daje zeleno svetlo Kurtiju.

