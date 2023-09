'SPREMNI SMO DA LEGITIMITET PROVERIMO NA BIRALIŠTIMA' Ministar Vučević: Aktivan sam u politici više od 15 godina, uvek je dobro vreme za izbore

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević istakao je danas da je situacija na Kosovu i Metohiji i dalje veoma teška, te da se nada da KFOR neće dozvoliti avanturizam Aljbina Kurtija.

Nadam se da neće KFOR dozvoliti avanturizam Aljbina Kurtija

On je kazao da je situacija na KiM veoma teška, ali da se ljudima čini da se smirila ako se ništa ne desi dva, tri dana.

- Toliko je velika napetost da i najmanji incident može da vodi u kolaps ili deeskalaciju. Zabrinuti smo za bezbednost srpskog naroda. Njima Priština poručuje da za njih nema opstanka na mestu na kojem žive vekovima. Kurti želi etnički da očisti Kosovo i Metohiju od Srba. Zato plašenja, zato gašenje Telekoma Srbije, zabrana uvoza hrane i lekova iz Centralne Srbije. Ko to ne vidi on ne razume ono što se dešava. Mi pored svih tih stvari obezbeđujemo elementarne stvari da naš narod nastavi da živi tamo. Oni spremaju novi paket naoružanja od jedne velike države onog što oni zovu Kosovske snage bezbednosti koju žele da transformišu u kosovsku vojsku. Dobili su ozbiljne sisteme i imaju treninge i obuku na tim oruđima i oružjima. Pitanje je bezbednosti cele države- s jedne strane morate da štitite svoj narod i državu da ne ode u neki kolaps, a s druge strane da pokažete odlučnost da čuvate svoj narod na KiM. Nadam se da neće KFOR dozvoliti avanturizam Aljbina Kurtija. Sumnjam da bi se njihovi junaci proveli dobro na severu Kosova kada bi došli. Molim da niko to ne proverava.

Mislim da će naša vojska i sledeće godine imati skok na rang listama

Vučević je istakao da je sve problematično što se tiče naoružanja, a da neke države imaju neverovatne budžete.

- Svi se za nešto spremaju, a nadamo se miru, barem u ime Republiek Srbije. Položaj Srbije je izazovan, mi imamo vojnu neutralnost. S jedne strane ne možete da kupujete od Rusije zbog svetskih sankcija i rata, s druge strane ako želite oružje iz Kine sve dobre komšije se ne saglase da se transport izvrši preko njihovog vazdušnog prostora. Pod broj tri, kada želite sa Zapada, oni pitaju za šta se naoružavamo, šta će nam. Ne odustajemo, mislim da će naša vojska i sledeće godine imati skok na rang listama. Da ne zaboravimo da se dobar deo naoružanja proizvodi u Srbiji u namenskoj industriji. Da smo odoberimi 60 miliona evra dodatnih za novu opremu Vojske Srbije, da su plate za pripadnike specijalnih jedinica one koje smo najavili.

Spremni smo o svim izborima da pričamo

Spremni smo da razgovaramo s predsednikom i drugim strankama, ne bežimo od izbora, reči su ministra.

- Spremni smo da legitimitet proverimo na biralištima i da idemo do kraja godine ili početkom sledeće godine na izbore. Možemo da pričamo o izborima, ali politika i država nisu igračke. Spremni smo o svim izborima da pričamo. Tehničko pitanje je da li je decembar ili januar. Zavisi i kada ćemo razgovarati o tim temama. Vodim se interesima naše države, a ne međunarodne zajednice. Njima ništa ne bi bilo dobro dok ne priznamo Kosovo. Ali nema ništa od tog posla. Kao neko ko je aktivan u politici više od 15 godina, uvek je dobro vreme za izbore.

