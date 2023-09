'SRBI ZASLUŽUJU GLAS, NASILJE NAD NJIMA JE NEPRIHVATLJIVO' Američki kongresmen se oglasio uoči pregovora u Briselu

Američki kongresmen Erik Svolvel poručio je da Srbi na Kosovu zaslužuju da imaju glas u vladi tzv. Kosova i istakao da je nasilje nad njima neprihvatljivo.

Kongresmen Svolvel je na društvenoj mreži "X", uoči sastanka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i srpskog predsednika Aleksandra Vučića u Briselu, naveo da se raduje njihovom susretu u cilju razgovora o normalizaciji odnosa, i pozdravio EU kao domaćina tog događaja.

“Radujem se sastanku lidera Srbije i Kosova u Briselu u cilju razgovora o normalizaciji odnosa. Pozdravljam EU kao domaćina sastanka predsednika Vučića i premijera Kurtija u Briselu sa ciljem rada na punoj implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova“, istakao je Svolvel.

On je pozvao lidere Srbije i tzv. Kosova da budu posvećeni miru i stabilnosti.

"Srbi koji žive na Kosovu zaslužuju da imaju svoj glas u vladi, a nasilje nad njima je neprihvatljivo. Pozivam obojicu lidera da se posvete miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu", poručio je Svolvel.

Tomorrow I look forward to seeing leaders from Serbia and Kosovo meeting in Brussels to discuss normalization of relations. My statement below: pic.twitter.com/Kla3QLce1D