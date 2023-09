PALMA: U Briselu nema "puno sreće" samo mudrost, Vučić radi u interesu Srbije i građana Srbije!

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma uključio se u program Hepi televizije iz Haniotija iz Grčke gde čeka dolazak delegacije iz Srbije od 1180 članova, koji dolaze u organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora.

"Obično kada se dešavaju pregovori u Briselu kaze se "Želim puno sreće", tu sreće nema, samo mudrost da primenjuje naš predsednik Aleksandar Vučić kao i do sada. Nema sreće kod Šolca i Makrona koji ne primenuju međunarodno pravo. Siguran sam da će, kao i do sada Vučić doneti odluke u interesu države Srbije i građana Srbije" izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma za Hepi televiziju u uključenju iz Haniotija gde čeka dolazak delegacije iz Srbije od 1180 ljudi, u organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora.

OPOZICIJA KRITIKUJE PARIZER, A ŠTA ĆE ONI DA PONUDE, SUVI VRAT, OPOZICIJA NE NUDI NIŠTA

"Opozicija u Srbiji kritikuje parizer, da sam znao da će time da bavi opozicija za sve članove naše delegacije koja dolazi u Grčku napravili bi sendviče od parizera. Mi smo odrasli na parizeru. A ta opozicija što kritikuje parizer, šta će oni da ponude, suvi vrat. Oni ne nude ništa kao i do sada" kaze Marković.

VEČERAS POLAZI, A SUTRA U HANIOTI STIŽE NAŠA DELEGACIJA OD 1180 LJUDI

"Večeras će iz Jagodine i drugih gradova Srbije krenuti delegacija od 1180 ljudi u organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora. U delegaciji su medicinski radnici iz 20 gradova i opština Srbije. Mi smo ove godine doveli 1200 ljudi juna meseca u Hanioti i sad 1180 i to je ukupno 2380, plus smo vodili u Beč 350 studenata i sve to zajedno je 2730, o trošku donatora, a jedan od donatora je Jedinstvena Srbija od para koje dobija iz budžeta na osnovu 8 poslanika u Skupštini Srbije. U delegaciji je 300 ljudi koji nikada nisi bili u Grčkoj, a njih 200 nikada nije bilo na moru. Ne zato što nisu imali para, ali to su poljoprivrednici koji uvek imaju preča posla na njivi i u štali od odmora" rekao je Dragan Marković Palma u uključenje u Hepi TV iz Haniotija gde čeka dolazak delegacije iz Srbije.

