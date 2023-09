'AKO NAM UKINU PARIZER, ŠTA DA JEDEMO?! KAVIJAR?!' Bulatović odgovorio na gnusne laži opozicije: Oni žele da unište sve što je DOBRO za građane!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je pre nekoliko dana najavio sniženja pojedinih proizvoda u marketima, nakon čega je opoziciji posebno zasmetao parizer. Kada su ga ''prozvali" da isti pojede, predsednik je to i učinio, međutim, nakon toga, usledila je nova runda sramnih i gnusnih napada.

Samostalni poslanik Dejan Bulatović navodi da narodu treba da bude jasno da se opozicija bori protiv svakodnevne hrane običnog građanina. Tajkuni, kaže Bulatović, jedu kavijar, kao što je Dragan Đilas.

- Ako nam ukinu parizer, šta da jedemo onda? Kavijar? Koliko košta kavijar? Koliko se to plaća? Ljudi su me malopre zaustavili, rekli su mi "sram ih bilo, hoće i parizer da nam uzmu". To je bivša vlast, koja je krala, oni su zaboravili koliko su se nakrali za vreme vlasti - dodaje on.

Bulatović dodaje da svi jedu i vole parizer, ali se postavlja pitanje, zašto oni žele da unište sve što je za građane dobro?

- Oni se pitaju šta je stavio u sendvič, da li je išao negde da zapali sveću, da li se upisao u knjigu žalosti... devedesetih je opozicija bila nešto, ali ovo sada... Ćuta skače na mestu gde je Ivo Andrić sedeo, lomi inventar. Ljudi se bacaju, skaču, žene gledaju kako da me izgrebu. Da neko bude tako otvoren protiv države... To nisam sreo - rekao je Bulatović.

Poslanici su nekada bili gospoda, dodaje on.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da je neverovatno sve što se dešava oko afere parizer. On kaže da su vlada i predsednik odradili posao sa trgovcima, gde su robu koja se troši, stavili na akciju, odnosno niže cene, dok opozicija sa druge strane ne vidi nameru države da s eizbori da set namirnica koje su najpopularnije budu snižene.

- To je akcija koja za normalnog čoveka predstavlja kvalitet, gde će za manje pare kupiti robu koja im je potrebna - dodao je Krstić.

Ta akcija donosi i građanima, ali i trgovcima i proizvođačima, svi će da zarade, nagoveštava on.

- Imali smo posle svega toga histerike koji su krenuli da sve to ismevaju i bore se protiv parizera. Čitava akcija je pretvorena u test inteligencije. Oni ismevaju ljude koji tu robu koriste. Imamo urednika NIN-a koji govori da Vučić to treba da jede. Pa dobro, šta je problem? - rekao je potom Krstić.

