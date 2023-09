VREME JE ZA IMPLEMENTACIJU SPORAZUMA: Oglasio se Borelj o dijalogu Beograda i Prištine (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u Briselu gde se odvija dijalog između Beograda i Prištine.

Ovom prilikom oglasio se i visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozep Borelj koji je na svom zvaničnom Tviter profilu napisao:

- Ugostio sam predsednika Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Kurtija na novom dijalogu na visokom nivou u Briselu. Vreme je da se sporazum o normalizaciji odnosa implementira. Danas ćemo videti da li su spremni da preuzmu odgovornost.

I am hosting President @predsednikrs Vučić and Prime Minister @albinkurti for a High-Level Meeting of the Dialogue in Brussels.



It is time to start implementing the Agreement on the path to Normalisation in earnest. Today, we will see if they are ready to take responsibility. pic.twitter.com/q8ws2Pqtye