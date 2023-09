VUČIĆ PORUČIO IZ BRISELA: Imali smo sastanak, završen je NEUSPEŠNO! Srbija je prihvatila kompromisan predlog Evropske unije, Kurti nije! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Pink nakon sastanaka sa evropskim zvaničnicima i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori neuspešno završeni u smislu pronalaženja puta ka noramlizaciji odnosa i rekao da svako ima svoje predloge, a da je Srbija na kraju prihvatila kompromisni predlog EU, dok Kurti to nije želeo pa je time sastanak okončan.

- Što se tiče samog toka bilo je ne mnogo prijatnih, već dosta neprijatnih stvari. Logično, svi se bore za svoje. Jasno je da Kurti izbegava da formira ZSO. Srbija ne beži od svojih obaveza, ali smo rekli kakav kao i EU kako stvari moraju da se odvijaju. I mi smo takav predlog uprkos tome što nije lak za nas prihvatili, a Kurti je odbio i tako je završeno sve. Mislim da ćete uskoro dobiti potvrdu od evropskih zvaničnika. Izneli smo da od našeg poslednjeg susreta, od 3. juna imamo 22 eskalatorna poteza i danas smo ih imali kada su u Zvečanu provocirali i zastrašivali ljude, a kada sam to izneo onda su se povukli - rekao je predsednik.

- U poslednja dva meseca smo imali najviše napada nego ikada do sada. Ne lako vreme je pred nama, ali dobro, Srbija se trudila, bila konstruktivna, odgovoran partner prema Međunarodnoj zajednici - rekao je Vučić.

Kako je dodao, dogovorom bi se najpre će se razgovaralo o ZSO, a paralelno sa tim bi se krenulo na našim obavezama, međutim, Priština nije za to.

- Mi smo govorili o racionalnim, pragmatičnim odnosima. Pokrenuli smo pitanje ekspropriacije, vikcije, iseljavanja Srba iz njihovih institucija. Ne verujem da je tu postognut bilo kakav napredak. Razgovarali smo i o jednoj i drugoj stvari, a ovo je rezultat - dodao je predsednik Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara rekao da su uvek isti problemi, i da Kurti i Priština i dalje ne pristaju ni na kakve dogovore.

- Ne mogu da kažem da nema mnogo pozitivnih stvari. Ne mogu da pričam kao on, veoma je komplikovano, kompromis je neophodan. On ne ide po planu i programu - rekao je Vučić, dodajući da i Vučić i Kurti imaju iste poslove, i da je tenzija uvek prisutna.

Vučić kaže da su se svi složili da je najbolje da se ide na ostavke.

- To je namerno napravljeno da bi se izborni proces odugovlačio. Kurti se neće odvojiti od svoja dva gradonačelnika. Ja sam rekao da sam spreman da razgovaram sa Srbima, da se vidi kako da doprinesemo deeskalaciji. Da li smo diskutovali o ovome? Da, ali je evropski predlog bio na redu - objašnjava Vučić, pa dodaje:

- Oni znaju da prvo mora da ide srpska zajednica, asocijacija srpskih opština. Oni sada više vole ono na čemu smo mi insistirali, ali to su tehnički detalji. kada kažete Kurtiju da li želi da prihvati ZSO, nikada ne dobijete pozitivan odgovor. Kaže da hoće ako nema izvršnih ovlašćenja, ili ako to bude u skladu sa uvodnim tekstom koji su pisali Šole i Eskobar, ili ako se prihvati 21. tačka, od 22. Mi onda kažemo da imamo potpisana dokunemta, a to mora da bude ZSO. Ono što ste prihvatili i potpisali - rekao je predsednik Srbije.

Ovo nas vodi u veće probleme, rekao je Vučić.

- Izaći će EU sa još jasnijim stavom nego što je moj, ja se trudim da to ne zloupotrebljavam. Ja računam da je mir u najboljem interesu obe strane, sa tim ne sme da se igra. Nadam se da ćemo u budućnosti moći da pronađemo nova rešenja - naveo je Vučić.

Predsednik dodaje da ovde nije zbig izborne kampanje, već je zabrinut za svoju državu i narod.

- Da se vratim na tačku jedan - još sam više zabrinut za poziciju srpskog naroda na KiM - rekao je Vučić.

Kurtijevi lažni odbornici doneli su odluku da pristupe albanskim opštinama, i mene čudi da vi albanski novinari, koji znate kako ste se osećali pre 25-30 godina, kada ste smatrali da su vam prava ugrožena, a sada da se radujete zbog svega - ne ide, naveo je predsednik Srbije.

Govoreći o narednim potezima, Vučić smatra da ovo nije kraj sveta i da će se zasigurno čuti odgovor oko svega.

- Moramo da nastavimo da razgovaramo. Ja nisam Aljbin Kurti koji kažće da mora da se koristi bič protiv Srbije, ja to nisam - rekao je predsednik.

Predsednik je potom odgovorio na provokaciju albanskog novinara dodajući da on uči jezike, i da mu je u vodu da nauči što više svetskih jezika.

Vučić se dotakao i afere "parizer" dodajući da vlada Srbije planira da smanji cene za još proizvoda.

Vučić je potom govorio o Mihaelu Rotu, dodajući da danas neće govoriti o njemu i poštovanju, jer sve što je radio bilo je protiv mira, dijaloga i Srbije.

- Nekada su sportisti čekali na nagrade i po dve godine, a sada niko ne čeka. za njihovo vreme imali smo 4 medalje u Tokiju, a sada očekujemo dvocifren broj - rekao je Vučić komentarišući napade opozicije na doček košarkaša.

ZAVRŠENI SASTANCI

Posle odvojenih sastanaka u Briselu je oko 11.30 časova počeo trilateralni sastanak predstavnika Beograda i Prištine sa predstavnicima Evropske unije u okviru nove runde dijaloga, koji je nedavno završen.

Na sastanku su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, visoki predstavnik EU za spoljne i bezbednosnu politiku Žozep Borelj, kao i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Prethodno su održani bilateralni sastanci Borelja i Lajčaka sa delegacijom Beograda koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a potom i odvojeni sastanak sa delegacijom Prištine na čelu sa Kurtijem.

