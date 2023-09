PREDSEDNIK ZABRINUT ZA SRPSKI NAROD NA KiM: Posle onog što sam danas čuo, očekujem reakciju Evrope

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije je tokom obraćanjima medijima,nakon propalih pregovora u Briselu sa Aljbinom Kurtijem, istakao je da je sada još zabrinutiji za srpski narod na KiM, nakon onoga što je danas čuo.

- Srbija je pokazala želju da pristupa konstruktivnim rešenjima. Zabrinut sam za poziciju srpskih naroda na KiM posle onog što sam danas čuo. Očekujem reakciju Evrope nakon ovoga - kaže predsednik.

Vučić kaže da su u Leposaviću i Mitrovicu po Kurtijevom nalogu traži da se pridruže albanskoj asocijaciji opština.

- Naravno da je to cirkuska predstava. Čudi me da vi albanski novinari koji dobro znate kako ste mislili pre 25,30 godina kada ste smatrali da su vam prava ugrožena. I sada se radujete tome. Možete vi na papir da stavite šta hoćete i na tarabi svašta piše. nema ništa od toga. Leposavić i Zubin potok su srpski - poručio je on.

