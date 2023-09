'PARIZER JE POSTAO GLAVNI PROTIVNIK' Vučić o ponašanju opozicije: Pričaju o bizarnim scenama, a oni su pozvali na to

Tokom svog obraćanja medijima iz Brisela, nakon proplaog sastanka sa Aljbinom Kurtijem, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić dotakao se i aktuelnih tema među kojima je svakako i ponašanje opozicije zadnjih dana, koje se tiče sniženih cena osnovnih namirnica.

- Parizer je postao glavni politički protivnik. I pričaju o bizarnim scenama, a oni su pozvali na to. Sve je to bezveze. Sledeće nedelje ide još 10 jeftinijih namirnica. Hteo sam da vam pokažem modus operandi. Ali to su radili i u slučaju Jovanjice. Kad se dokaže da su lagali onda idu dalje sa drugom laži - istakao je predsednik.

O ovoj temi danas je govorila i premijerka Ana Branić. Premijerka je rekla da se danas sastala sa sindikatima zdravstva, a zatim je govorila o izjavama opozicije u vezi sa snižavanjem cena namirnica.

- Obračun sa parizerom ušao je u 3-4, dan, frontalni napad je od prošle nedelje kada su još u skupštini pokušali da spreče rebalans budžeta. Ovo je hajlajt ove nedelje. Meni je važno da predstavim da je to njihov modus operandi. Način na koji one rade i opozicija i tajkunski mediji. Vučić im je za sve kriv, za šta, ne znaju ni oni. Ćulibrk je rekao nek bude predsednik taj koji će prvi da proba parizer, a onda je predsednik rekao, a čekajte, šta je problem, ko to nije jeo - rekla je premijerka.

Otkad je to posebna vest jesti parizer? Je l' vi možete da zamislite to? Kao da niko nikad nije jeo sendvič. Čovek je rekao nikakav problem, nek odu Mali i Momirović da kupe da doručkujemo to. Ne znam šta ljudi misle da se doručkuje u Srbiji. Još kažu vidi se da ne zna da napravi ni da zagrize sendvič. Ovo je vrhunac kako oni funkcionišu. Ćulibrk je isti onaj čovek, veliki ekonomista, urednik jednog od tajkunskih nedeljnika koji je rekao da će podneti ostavku 2019. godine, ako prosečna plata pređe 500 evra, a kada je te godine bila 509 evra, nije podneo ostavku. Pa je rekao da ta ostavka nije prihvaćena u komisiji - izjavila je Brnabićeva.

Rekla je da su tajkunski mediji platforma za širenje laži i podsetila na slučaj kada su plasirali laž o uvođenju sankcija Rusiji.

Autor: