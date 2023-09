PALO PRIZNANJE NA NOVOJ S - Parizer je Vučićeva golčina opoziciji (VIDEO)

Iako je pojeftinjenje proizvoda kao isključivi cilj imalo pomoć većinskom narodu koji je na udaru inflacije koja je zahvatila ceo svet a naročito Evropu, jeftinija cena parizera je neplanirano postala bomba za opoziciju koja se aktivirala u njihovim rukama dok su se oni podsmevali!

Bojan Vranić sa FPN povodom ove teme rekao je na televiziji Nova S:

- Što se parizera tiče, to je po mom skromnom mišljenju najbolji politički poen Aleksandra Vučića još od hapšenja Miškovića 2013.! On je samo izneo jednu korpu i društvene mreže su samo o tome pričale! To je politička golčina broj jedan!"