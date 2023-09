Petković: Kurtijeva pretnja Srbima i Srpskoj listi veoma opasna

Izjava Aljbina Kurtija da će Srbi na Kosovu i Srpska lista da "pate i plate" je veoma opasna i pokazuje pravu prirodu Kurtijevog režima, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

"Juče je bio težak dan u Briselu, pregovori su se vodili u nemogućim uslovima, jer Kurti odbija da formira Zajednicu srpskih opština. Borelj je to juče otvoreno i jasno rekao i to je novo da za razliku od ranijih slučajeva kada su posle pregovora optuživane obe strane, juče smo po prvi put videli najotvoreniji stav Evropske unije, pa i SAD da je Kurti odgovoran za to što je juče propao dijalog", rekao je on gostujući na Javnom servisu.

Dodao je da, iako su jučerašnji pregovori bili veoma teški, da im nije kraj i da će se država Srbija grčevito boriti da sačuva mir i stabilnost, te da će učiniti sve da se postigne kompromisno rešenje a, kako je rekao, "reč kompromis za Srbe na Kosovu nije ružna reč, već im znači život".

"Trudićemo se da mudrim potezima učinimo sve da sačuvamo mir, ali i da ono što je dogovoreno 2013. i 2015. mora biti sprovedeno", rekao je Petković.

Istakao je da je Beograd juče i pored teškog dana imao, kako je rekao, mali razlog za zadovoljstvo, a on se ogledao u tome što se jasno videlo i čulo da Beograd nije kriv, već je pokazao konstruktivnost i prihvatio predlog EU koji podrazumeva prvo formiranje ZSO, a onda rad na imlementacionom planu.

Petković je naveo da je Kurti, pored odbijanja da formira ZSO, odbio i kompromisni predlog EU za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, kao i predlog za deeskalaciju na severu KiM.

Ocenio je da administrativno uputstvo, koje je doneto od strane Kurtija, predstavlja trik Prištine.

"Kažu kako su spremni da idu u proces deeskalacije putem izbora, onda donesu administrativno uputstvo gde, između ostalog, procedura od potpisivanja peticije do raspisivanja izbora gradonačelnika traje 118 dana. On time pokušava da i samu EU dovede u pitanje, želi sa svima da se igra, misli da na taj način da može da ojača svoju poziciju", ukazao je Petković.

Prema njegovim rečima, izjava Borelja i pritisak od strane EU i SAD predstavlja iskorak u procesu dijaloga.

"Razumite da su one najjače države na Zapadu stvorile tzv. nezavisno Kosovo i to je njihovo čedo. Koliko god prema njima Kurti bio nestašan dečak oni će činite sve da tu takozvanu nezavisnost očuvaju i zaštite", naveo je Petković i dodao da Srbija neće odustajati od svoje pozicije i od svog naroda na KiM.

