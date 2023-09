VUČIĆ O ĐOKOVIĆU: Imamo odlične odnose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Nišu da ima odlične odnose sa teniserom Novakom Đokovićem.

- Mi se viđamo jednom, dva ili tri puta godišnje. Ne češće od toga. Protokol je drugačiji. Ne primate posle svakog gren slema tenisere. Kad god su Novak i članovi njegove porodice želeli uvek sam ih primao. Bezbroj puta smo razgovarali. Verujem da ću ga uskoro ponob+vo videti. On je legenda srpskog sporta, legenda Srbije. Sve najbolje mislim o njemu Ja sam u 10 do 2 pozvao moje saradnike da okače moju čestitku. Gledao sam njegov teniski meč do kraja - rekao je Vučić.

Kaže da ljudi koji žive od laži misle da lažima i besmislicama mogu da pobede nečiji rad, komentarišući one koji bi da lažno predstave da on i Đoković navodno nemaju dobre odnose.

- Ne ide to tako - zaključio je Vučić.