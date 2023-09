Predsednik Vučić iz Njujorka: Slušaću predavanja zbog sankcija Rusiji, ali JA ODLUČUJEM O POLITICI SRBIJE (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Sjedinjenim Američkim Državama do 22. septembra, gde će učestvovati na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsednik Vučić je na ruskom jeziku odgovarao na pitanja ruskih novinara. Prvo je bilo vezano za sankcije Rusiji.

"To je izuzetno teško pitanje za Srbiju i nadam se da ćemo imati priliku da kažemo ono što imamo da kažemo. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji, do sada, i nadam se da nećemo uvoditi sankcije. To je sve što mogu da vam kažem. Sutra ili prekosutra više ću govoriti u UN".

Tema je bila i obnovljeni sukob Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, a predsednik Vučić je pozvao na mir.

"Srbija kao i uvek podržava teritorijalni integritet država koje su članice UN. Taj princip ćemo uvek poštovati. Nadam se da će naši prijatelji na Kavkazu na kraju krenuti putem mira. Neophodno je da se izbegne rat", kazao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić se još jednom osvrnuo na laži o njegovom satu.

"Ljudi koji su lagali narod, da to vredi 500.000 evra, najskuplji sat te kompanije vredi 3.000 evra, izblamirali su se, osramotili, smeje im se cela Srbija. Mi se ovde bavio državom, oni se bave sopstvenim pobedama. Svaka vam čast, vi ste već pobedili, a ko će da pobedi na izborima, to ćemo da vidimo".

Javni dug će ostati ispod 60 odsto BDP

"Javni dug će ostati ispod 60 odsto BDP. Zaduživaćemo se onoliko koliko nam ide rast, što znači da neće biti suštinskog zaduživanja".

Važan sastanak sa potpredsednikom Kine

- Još uvek spremam govor, još radimo na njemu, što se tiče razgovora sa kineskim podpredsednikom, sutra ćemo razgovarati, on je nakjviši Kineski funkcioner koji je došao na Generalnu skupštinu UN. To je za nas izuzetno važan razgovor jer mi sredinom oktobra idemo u Kinu, sa najvećom delegacijom ikada i očekujem da ćemo da potpišemo ugovor o slobodnoj trgovini- rekao je Vučić.

On je dodao i da ih čeka potpisivanje mnogo novih ugovora oko različitih projekata sa Kinezima.

Predsednik Bajden je danas u svom govorui kao najviše vrednosti čovečanstva naveo pod jedan teritorijalni integritet, pod dva suverenitet, tek pod tri ljudska prava- rekao je Vučić u Njujorku.

Moraću da ih podsetim u svom govoru na1999. kada je 19 najjačih zemalja tuklo jednu malu zemlju, bombardovali i ubijali njihov narod, i da ih podsetim da i dalje krše rezoluciju 1244. Ali dobro to se tu vrste zamena teza i dvoličnost- naveo je Vučić u svom obraćanju. Onoi koji su veliki njima je sve dozvoljeno, mi koji smo mali bolje da na vreme shvatimo da smo mali.

Mi Srbi smo navikli na dvoličnost

Na pitanje vezano za sankcije Rusiji, Vučić se prvo zahvalio na pitanju pa rekao:

"Prvo će da mi drže predavanje ovde za 7-8 minuta, pa će i svi ostali da mi drže pridike. Saslušaću ih, pa ću da im kažem da Srbiju kao predsednik vodim ja i dokle god je tako, vodićemo takvu politiku. To je politika ozbiljnosti i odgovornosti. Ta politika je fer, jer znamo kako smo mi prolazili pod sankcijama. Predsednik Bajden je u današnjem govoru pod najvećim vrednostima pod jedan naveo teritorijalni integritet, pod dva suverenitet, a tek pod tri ljudska prava. I gospođu Berman ću podsetiti da je rekla da Nemačka stalno stoji uz Međunarodno pravo. Mi Srbi smo na tu dvoličnost navikli. Mi koji smo mali, treba na vreme to da shvatimo. Ja izgleda još to nisam shvatio".

Veliki broj sastanaka

"Imamo ručak predsednika sa Zapadnog Balkana čim završimo ovaj razgovor".

"Dosad je možda i najduži razgovor bio sa Šarlom Mišelom".

"Očekujem sutra izuzetno važan razgovor sa kineskim potpredsednikom Hangom Džengom. Imaćemo još mnogo važnih bilateralnih sastanaka sa ljudima koji mogu mnogo da utiču i na investicije i regionalna pitanja. Srešću se i sa Lajčakom. Ovde moramo da obavimo mnogo posla, što bismo inače radili više meseci".

- Imaćemo još važnih bilateralnih sastanaka koji će imati uticaj na sva pitanja.

- Mogli ste i danas da vidite i da osetite iz izlaganja lidera da postoje potpuno razoličita viđenje sveta, prvi put je predsednik Brazila dobio veći aplauz id predsednika USA- rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Njujorku sa turskim predsedikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Dva predsednika sastala su se na marginama Generalne skupštine u UN.

U Ujedinjenim nacijama danas je počela Generalna skupština te organizacije, a uvodna izlaganja imali su generalni sekretar Antonio Gutereš, predsednik Brazila Injacio Lula da Silva i američki predsednik Džozef bajden.

Vrlo dobar sastanak sa predsednikom Turske @rterdogan. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima i dogovorili njegovu skoru posetu Srbiji- napisao je predesdnik Vučić na svom instagram nalogu buducnostsrbijeav.

"Počeli smo jutros rano u UN. Mi istupamo u četvrtak i snažno ćemo štititi poziciju Srbije. Uveren sam da će građani naše zemlje biti ponosni na svoje rukovodstvo", piše na Instagram nalogu predsednika Srbije.

Brojni sastanci pred predsednikom

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, predsednikom Švajcarske Konfederacije Alanom Berseom, predsednikom Republike Koreje Jun Sok Jolom, predsednikom Republike Surinam Čandrikapersadom Santohijem, potpredsednikom Evropske komisije Marošem Ševčovičem, kao i mnogobrojnim zvaničnicima zemalja učesnica na zasedanju Generalne skupštine.

Programom učešća predsednika Vučića planiran je i odvojen susret sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, kao i neformalni ručak za lidere Zapadnog Balkana na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije Žozepa Borelja.

Prijem kod Olafa Šolca i poziv kancelaru da poseti Srbiju

Predsednik Vučić je sinoć prisustvovao prijemu koji je za učesnike Generalne skupštine priredio kancelar Savezne Republike Nemačke Olaf Šolc, a povodom 50. godišnjice članstva Nemačke u Ujedinjenim nacijama.

- Srdačan susret sa Olafom Šolcom. Iskoristili smo priliku da razmenimo mišljenja o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, ulozi i značaju Ujedinjenih nacija u današnjem svetu, ali i o doprinosu koji mi, kao zemlje članice, možemo da damo u rešavanju postojećih globalnih izazova.

Saglasili smo se da je #UNGA78 odlična prilika za lidere sveta da se sastanu i otvoreno razgovaraju o realnim problemima sa kojima se svi susrećemo. Ponovio sam poziv kancelaru Šolcu da poseti Srbiju, kako bismo podrobno razmotrili sva pitanja od značaja za unapređenje saradnje između naše dve zemlje - napisao je Vučić na svom zvaničnom Instagram profilu.

U društvu lidera iz regiona

Vučić se iz Njujorka noćas oglasio na svom Instagram profilu, gde je podelio fotografiju na kojoj se nalazi u društvu lidera iz regiona, među kojima su mađarska predsednica Katalin Novak, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, bugarski predsednik Rumen Radev, predsednik Crne Gore Jakov Milatović i drugi.

Ovo je, takođe, izuzetna prilika da se i glas svih nas sa Zapadnog Balkana čuje jače i bolje. Očekujem veliki broj sastanaka sa kolegama sa svih kontinenata, sa kojima ću razgovarati o jačanju saradnje, obnavljanju nekih starih, tradicionalnih partnerstava i građenju novih - napisao je predsednik.