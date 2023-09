'UŠTEDEO SAM 1.000 DINARA' Ministar Mali jutros išao da pazari: Kupio 16 proizvoda sa nižom cenom i umesto 2.644 dinara platio 1.493 (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali obišao je jutros jedan market i kupovinom proizvoda sa oznakom "Bolja cena", kako je istakao, uštedeo više od 1.000 dinara.

Od danas još 16 artikala je dostupno građanima po "Boljoj ceni", a ministar je osim kupovine utvrdio da se proizvodi zaista nalaze na policama odnosno da su dostupni i jasno obeleženi.

- Došao sam ovde u market na Dorćolu da vidim da li su sniženja urađena, koji su to proizvodi, da li ih ima i na kraju krajeva da vidimo koliko može građanin Srbije da uštedi s obzirom na ta sniženja. Kada sam sabrao i kupio svih ovih 16 koji su označeni kao "Bolja cena" proizvoda ukupan račun iznosio je 1.493 dinara,a da nema sniženja ovaj račun bio bi 2.644 dinara, rekao je Mali za Tanjug.

Razlika je, dodaje ministar, očigledna i to jasno pokazuje rezultate napora Vlade Srbije i predsednika u borbi za bolji životni standard svih građana Srbije.

Siniša Mali, Bolja cena i jeftiniji proizvodi

- Proizvod po proizvod, kategoriju po kategoriju uz povećanje plata i penzija, želimo da doprinesemo boljem životu građana Srbije i da se na ovakav način izborimo sa inflacijom, rekao je ministar govoreći o jeftinijim proizvodima.

Mali je naglasio da je dobro to što inflacija polako pada te da će do decembra iznositi osam odsto, i doći naredne godine do proseka od 4,9 odsto.

