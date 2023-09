MINISTAR VUČEVIĆ ODGOVORIO PONOŠU: U vreme ovog grobara srpske vojske isečeno je 522 komada oklopne tehnike!

Ministar odbrane Miloš Vučević poručio je večeras da se "lešinari i uništitelji Vojske Srbije", navodeći kao primer bivšeg načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, prisećaju sopstvene sramote dok se predsednik Aleksandar Vučić u UN neumorno bori za Srbiju.

On ističe da do 2018. godine jeste prodat mali broj rashodovanih tenkova, ali da su to samo oni koji Zdravko Ponoš nije uspeo da iseče i proda u staro gvožđe.

"U vreme ovog grobara srpske vojske prema podacima Ministarstva odbrane isečeno je i u staro gvožđe prodato:

- tenk T 55 (svi tipovi) - 200 komada- oklopni transporter OTM 60 -121 komad- samohodno oruđe 90 mm M36 - 77 komada- haubica 122mm M38 - 88 komada- samohodni protivavionski top ZSU 57/2 mm - 36 komada

To ukupno iznosi 522 komada oklopne tehnike i artiljerijskih sistema", naveo je ministar odbrane.

On je dodao i da je uništeno 23.132 komada lakog i streljačkog naoružanja.

"Kada jedan general poput ovog Ponoša ovako razoruža sopstvenu vojsku to može da znači samo jedno - izdaju! Da li zato što ne voli svoju državu ili zato što su mu neki strani faktori tako naredili možda će nam jednog dana odgovoriti", zaključuje Vučević.