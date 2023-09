VELIKI SKANDAL TRESE AMERIČKI SENAT - Menendez lobirao za lažnu državu Kosovo, udarao na Srbiju i Vučića, a sada je ISPLIVALA ISTINA NA VIDELO! (FOTO)

Senator Bob Menendez poznat je našoj javnosti zbog iznošenja laži o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i lobiranjem za lažnu državu Kosovo.

Međutim, sada se našao u centru skandala, jer je, kako javljaju američki mediji, primio mito kako bi pomogao u istrazi kriminalnog slučaja, i to u zlatnim polugama.

JUST IN: 🇺🇸 US Senator Bob Menendez accepted bribes in gold bars worth up to $400,000 in exchange for help with a criminal case, federal prosecutors claim. pic.twitter.com/iWSHYoUCRI