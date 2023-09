BRNABIĆ UNIŠTILA OPOZICIJU - Odgovorila na njihove BRUTALNE LAŽI

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da opozicija i njihovi mediji svaki dan plasiraju najsramnije laži, koje je razobličila na društvenoj mreži X.

Odgovor na Šolakove laži o inovativnim lekovima

Кlasičan "modus operandi" opozicije i tajkunskih medija koji ih podržavaju: svaki dan, bez izuzetka, plasirati novu laž. Što veća i besramnija laž, to bolje.

Ovako, što se inovativnih lekova tiče:

- Od 2012. do danas, uvedeno 84.

- Od 2007-2012., uvedeno 17.

- Pre 2007. - nemamo ni jedan podatak! Pojela maca - i pare i lekove.

- Tek od 2013., zahvaljujući @avucic postoji budžet za inovativne lekove, a od 2014. Fond za lečenje u inostranstvu.

Ali za Šolakove medije i Multikom opoziciju, 17 je veće od 84, i tada je vlast brinula, a danas ne brine o ljudima.

Кao što nas ubeđuju da je plata od 330 evra veća i bolja od plate od 730 evra, i da su ljudi bolje živeli kad je minimalac bio 150 evra, nego kad je 402 evra.

Ako pitate Šolakove medije i Multikom opoziciju, mnogo se lepše živelo kad je nezaposlenost bila 26% nego sada kad je preko 500.000 ljudi više zaposleno u odnosu na njihova „srećna“ vremena.

Svakako se lakše do Čačka dolazilo Ibarskom magistralom nego autoputem Miloš Veliki.

Takođe, bili smo mnogo kulturniji kad smo rasprodali sve bioskope i zatvorili Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, nego danas kad to sve radi, a gradimo makar jedno novo pozorište.

Neće biti.

Istina je da je do 2012. bila milina, ali samo njima - trebalo je od video kluba u Кragujevcu dogurati do vlasnika kluba u Premijer ligi, i treba sada te interese sačuvati, a na vlast vratiti one koji su ih takvima napravili (jedan klub valjda nije dovoljno, a novac ode)...

A Srbija tada nije imali ni inovativne lekove, ni Fond za lečenje retkih bolesti, nije imala ni za stadione, ni za puteve i pruge, škole, izgradnju naučno-tehnoloških parkova, kliničkih centara...

Zato, džaba vam trud svirači - neće se ta vremena više vratiti. Neće ljudi u Srbiji dati da se vrate.