Eskobar: Srbija nije uvela sankcije Rusiji i očigledno je da je to zemlja koja samostalno sprovodi sopstvenu spoljnu politiku!

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar govorio je o spoljnoj politici Srbiji, odnosno da li će naša država uvesti sankcije Rusiji.

Naime, u osvrtu na to što je Srbija još jednom propustila da se usaglasi sa kaznenom politikom zapadnih saveznika prema Rusiji – Eskobar je ukazao da ta država ne bi trebalo da bude, kako se izrazio, stranac u evropskoj porodici.

“Reći ću da smatramo da Srbija treba da uvede sankcije. Ona nema nikakvu zakonsku obavezu da to učini i očigledno je da se radi o državi koja samostalno sprovodi sopstvenu spoljnu politiku. Dakle, to je ono što smo dosledno prenosili i ja ću to ponoviti”, napomenuo je Eskobar u Njujorku.