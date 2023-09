DEJAN BULATOVIĆ: KARIKATURA POLITIČKOG 'KRUGA DVOJKE' – RADOMIR LAZOVIĆ

“Karikatura političkog „kruga dvojke“ se na sednici Narodne Skupštine sazvanoj povodom tragičnih majskih ubistava kojima je Srbija svedočila, svojim nasilnim ponašanjem i brundanjem svrstala u anale političkog beščašća parlamentarnog života u Srbiji. Na krilima žute patkice, a zatim pod zelenim velom, jer kao da su boje njima iz bivšeg režima ikada bile bitne, Radomir Lazović se kandidovao, ne mogu reći za političara, ali svakako za politikanta prevaranta, koji je uz pomoć stranih fondacija i pojedinačnih finansijera, ali i sopstvene prevrtljivosti i političke bezidejnosti obmanuo ljude koji su glasali za njega i njegove „patkare“. Na žalost, priča ovde ne prestaje“, rekao je samostalni narodni poslanik Dejan Bulatović.

“Od novobeogradskog “skinhead”-ca, pa do glasnogovornika nasilne smene legitimno izabrane vlasti u Srbiji, razvojni put Radomira Lazovića vodio je preko nemačke fondacije ” Heinrich Böll” (Hajnrih Bel), zatim preko “Rokfeler” fondacije čiji je rukovodilac tada bio Haki Abazi, a sve to pod maskom udruženja “Mikro art”, preko koga je Lazović sebi obezbedio kontinuirano finansiranje, što nas dovodi do neizbežnog pitanja - za šta to ovaj čovek prima novac iz inostranstva? Veoma je važno i naglasiti da je upravo Radomir Lazović sa svojim kolegama iz udruženja “Zeleno – levi front” na bezdušan način zloupotrebio proteste protiv nasilja, kako bi što pre prikupio potpise za osnivanje stranke. Ako je i od Lazovića – mnogo je”, naglasio je Bulatović. ” “Zbog svega pomenutog, ali pre svega zbog bahatog, nevaspitanog i protivustavnog pravca strančarenja kojim se Radomir Lazović bavi, moram da naglasim da me je sramota što obavlja funkciju narodnog poslanika kao i ja i što je dobio priliku da predstavlja građane koje je vešto obmanuo. S obzirom da bivši režim insistira da se izbori što pre održe, onda je, verujem, red da birači vide pravo lice onih koji bi da ih obmanu, a Radomir Lazović je samo prvi u nizu sa opozicione liste”, zaključio je Bulatović.

