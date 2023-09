Vesić sa ministrom Beštom o unapređenju saradnje Srbije i Francuske

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infractrukture Goran Vesić razgovarao je danas sa francuskim ministrom zaduženim za spoljnu trgovinu, ekonomsku promociju i francuske državljane u inostranstvu Olivijeom Beštom o dodatnom unapređenju saradnje dve zemlje, posebno u oblasti saobraćajne infrastrukture.

Ministar Vesić je istakao da Srbiju i Francusku vežu višedecenijski dobri, prijateljski odnosi, politički i ekonomski, te da u Srbiji već uspešno posluje jedan broj francuskih kompanija.

Podsetio je da su upravo kompanije iz Francuske angažovane na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji – izgradnji beogradskog metroa, postrojenja spalionice u Vinči, dok je Vansi koncesionar aerodroma „Nikola Tesla“.

„Naši ekonomski odnosi su napredovali u poslednjih nekoliko godina. Francuska agencija za razvoj u Srbiji učestvuje i u realizaciji projekta LIID, u okviru kojeg je opredeljeno više od 300 miliona dolara za razvoj lokalnih samouprava. Takođe, kompanije poput Šnajder Elektrika već godinama posluju u našoj zemlji“, konstatovao je Vesić.

Ministar je istakao da Srbija želi da postane saobraćajno čvorište u regionu, ali i šire.

Upravo zbog toga, radi ce na izgradnji nastavka brze pruge do Subotice, i dalje do Budimpešte, planira gradnja brze pruge do Niša i dalje ka Skoplju, kao i ka Zagrebu, Ljubljani, Beču i Milanu, uz obnovu više od 2.000 kilometara pruga, dok se gradi više od 800 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Vesić je pozvao i farncuske kompanije da učestvuju na budućim tenderima, pre svega u oblasti železničke infrastrukure.

„U biznisu nema prijateljstva, ali Francuska jeste naš prijatelj i uvek ste dobrodošli u Srbiju“, poručio im je ministar Vesić.

Takođe, ukazao je i da nacionalni avio-prevoznik „Er Srbija“ jedna od najbrže rastućih u regionu – prevozi sve veći broj putnika i širi mrežu destinacija, dodajući da je kompanija veoma zadovoljna saradnjom sa francuskim „Erbasom“ i ATR-om.

Uz zahvalnost na srdačnom prijemu, ministar Bešt je rekao da francuske invescitije u Srbiji ranije nisu bile u skladu sa tradicionalnim prijateljstvom dve zemlje, zbog čega je predsednik Emanuel Makron 2019. godine formulisao Strategiju za Zapadni Balkan, u čijem je središtu upravo Srbija.

„Želimo da nastavimo saradnju u tom duhu i želimo što brži pristup Srbije Evropskoj uniji“, poručio je Bešt.

Naveo je da postoji zaniteresovanost francuskih kompanija za ulaganja u oblasti avio-saobraćaja, te primetio da bi „Er Srbija“ mogla da bude važno vazdušno čvorište jugoistočne Evrope.

Vesić i Bešt su razgovarali i o mogućnostima za saradnju i ulaganja, kada je reč o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

„Svi naši zajednički projekti pomažu dalji razvoj Srbije, kako bi bila ključna zemlja u regionu, kada postane punopravni član Evropske unije“, zaključio je Bešt.

Sastanku u Vladi Srbije prisustvovao je i ambasador Francuske u Srbiji Pjer Košar, a nakon susreta dvojice ministara, Vesić se susreo i sa predstavnicima udruženja francuskih kompanija – MEDEF.

