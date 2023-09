UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić u Njujorku: Selektivna primena principa dovodi do podela!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Vučić je jedanaesti govornik u jutarnjoj sesiji, a za izlaganje svakog zvaničnika predviđeno je 15 minuta.

Predsednik Srbije je na početku obraćanja rekao da stoji za govornicom kao predstavnik slobodne i samostalne zemlje.

Stojim pred vama kao predstavnik slobodne i samostalne zemlje, Republike Srbije, koja se nalazi na putu priključenja EU, ali istovremeno nije spremna da pogazi svoja tradicionalna prijateljstva koja je vekovima gradila. Želim da podignem glas u ime svoje zemlje, ali i u ime svih onih koji i danas 78. godina od osnivanja UN istinski i jednako veruju da su principi povelje UN jedina suštinska odbrana svetskog mira, prava na slobodu i sampostalnost naroda i država, ali i više od toga, zalog samog opstanka ljudske civilizacije. Novi globalni talas ratova i nasilja koji udaraju na temelje međunarodne bezbednosti jeste bolna posledica, čiji uzrok leži u napuštanju Principa zacrtanih u Povelji UN

- Mi se nalazimo na evropskom putu, ali ne želimo da izgubimo prijateljstva koja smo dugo gradili. Svi koji ovde govorimo govorimo o svojim problemima. Kakva je budućnost sveta? Iako smo svi čuli generalnog sekretara, malo ko ga je slušao, i gotovo nijedan svetski dnevnik nije preneo njegove reči - rekao je Vučić.

- Pokušaj rasparčavanja moje zemlje, započet formalno 2008. jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i Metohije još uvek traje. Upravo gaženje Povelje UN u Slučaju Srbije bila je je jedna od vidljivih preteča brojnih problema sa kojima se danas svi suočavamo, a koji uveliko prevazilaze granice moje zemlje ili okvire regiona iz koga dolazim - naveo je predsednik govoreći o Kosovu.

Predsednik podseća na ugroženost energetske stabilnosti i poremećene lance snabdevanja.

- Govorio sam da niko nikoga ovde ne sluša, i ne teži stvarnim dogovorima, a sada sve manje i manje razgovaramo. Kao da su svi odustali od traženja kompromisa. Dok poslednja tri dana sa ove govornice se svi zaklinju u Povelju UN, upravo je kršenje istih u korenu većine sadašnjih problema, a primena dvostrukih aršina otvorena pozivnica za sve one koji nasiljem i ratovima ostvaruju svoje interese - kaže on.

Vučić je dodao da su mnogi isticali svoje zemlje kao primer moralnosti i pravde.

Predsednik Srbije je naveo da se podrazumeva da štiti interese svoje zemlje i da je voli najviše na svetu.

- Danas neću govoriti u superlativu o ekonomskim uspesima moje zemlje, gradnji puteva i bolnica, jer se podrazumeva da štitim interese svoje zemlje. Ali ću govoriti o kršenju pravila, i to od strane najvećih zemalja sveta, posebno onih koji drže političke i moralne lekcije - istakao je predsednik.

On kaže da smo čuli predsednika Bajdena sa ove govornice da govori o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

- Čini mi se da su to svi podržali, ali je jedini problem što je nekoliko sati nakon njegovog govora morao sam da vidim predsednicu tzv. Kosova. Istovremeno, samo nekoliko metara dalje, nemačka ministarka je rekla da se oni čvrsto drže povelje UN. Sve bi to bilo lepo, kada bi bilo istinito. A gotovo sve zapadne sile pogazile su principe UN, i Rezoluciju 1244 - podsetio je Vučić.

Predsednik Srbije je podsetio i na agresiju na Jugoslaviju, kao i na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.

- Pre 24 godine njih 19 najmoćnijih i najvećih nije imalo milosti prema jednoj maloj Srbiji, a smejali su se kada je Putin koristio isti izgovor kao i oni. Onda im je 2008. godine palo na pamet da podrže nezavisnost tzv. Kosova. Ta odluka je doneta kada je Srbija imala vladu opredeljenu za evrointegracije, i bila punopravna članica svih međunarodnih organizacija - kazao je on.

Vučić podseća i da su mnogi Srbi morali da izbegnu sa KiM, a da nama danas drže pridike, kao da mi ne podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine.

- Mi svoje principe ne menjamo, nama je svako nasilje isto. Svako kršenje Povelje UN je isto. Bez obzira na silu, i bez obzira na izgovore. Ali kada ih pitamo o onome što je urađeno mojoj zemlji, odgovor je onaj koji ste svi vi predsednici manjih zemalja čuli milion puta: "Ne vraćajte se u prošlost" - rekao je predsednik.

Istakao je da je bezbroj puta bio pod neviđenim pritiscima.

- Principi se ne menjaju od prilike do prilike, principi ne važe samo za jake. Ako se menjaju tako lako, onda to nisu principi. Sva pravila moraju da važe za sve, ili ćemo kao svet završiti u najtežim sukobima. Još jedna bitna stvar je da je mir postao zabranjena reč. Svi imaju svoje favorite i krivce. Velike sile imaju samo lažne principe - dodao je Vučić.

Predsednik Srbije kaže da se danas na KiM odigrava ogoljeno nasilje koje nad Srbima primenjuju separatisti Aljbina Kurtija.

- Mi nismo menjali principe zarad dnevnopolitičkih potreba, i na isti način kao što branimo suverenitet naše zemlje, branimo i za svaku članicu UN - istakao je Vučić.

- Poštovanje povelje UN nije izbor, već obaveza. Slažem se kada je u pitanju neopohodnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suverenieta Ukrajine, Srbija to radi za svaku članicu UN. Ne razumem kako to neki ne čine za Srbiju. Selektivna primena principa dovodi do izraženih podela - istakao je Vučić.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Srbije u SAD, Marko Đurić.

U okviru jutarnje sesije govoriće i predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predstavnici Jemena, Zimbabvea, Gvineje, Burundija, Dominikane, Konga, Šri Lanke, Kenije, Palestine. Planirano je i obraćanje predsednika Evropske komisije Šarla Mišela.

Autor: