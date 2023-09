NA PONOS NAŠEM NARODU Vučić: U istoriji će biti zapisano da smo jedan od retkih naroda koji je smeo da govori istinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon govora na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

- Imali smo jedan dobar razgovor oko KiM, i upoznao sam ga sa situacijom. Sada ću se naći sa podpredsednikom Kine Hanom Žengom, pa sa Miroslavom Lajčakom. Imaću i nastup na NewsMaxu, duga je noć - rekao je predsednik.

Vučić kaže da mu niko za sada nije rekao da je bio oštriji.

Kaže i da mnogi sada razgovaraju da je Vučić zaostao u prošlosti, dok su ga iz malih zemalja mnogi lideri pozdravili.

- Javljaju mi se ovi iz malih zemalja - rekao je Vučić.

-To će u jednom smislu osnažiti poziciju Srbije. To je da znaju da znamo i to je dobro. A da li se to sviđa onima koji se na međunarodno pravo pozivaju samo kada im odgovora, to se neće promeniti - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik je rekao da se neće promeniti to što veliki rade šta hoće.

- Rekao sam ono što stvarno mislim, i ono što stvarno radimo. Srbija ima samostalnu politiku. Narod i građani Srbije imaju svoju vladu koja u njihovo ime vodi politiku. Naše je da radimo svoje i čuvamo svoje. Dolaze neka druga vremena - kaže on.

Mogli ste da čujete i predsednika Gvineje i Burundija, i drugih zemalja, vetar slobode se oseća svuda u svetu, ističe Vučić.

- Svi kažu da nisu ni pro-amerikanci, ni pro-rusi, već da su Afrikanci ako su iz Afrike, i da imaju svoju politiku. Ponovo se širi talas slobode svetom, i neće se to lako zaustaviti - rekao je predsednik.

Vučić je ponovo izrazio zbrinutost zbog situacije na Kosovu i Metohiji.

Dodao je da je imao bezbrojne sastanke sa predstavnicima SAD, i da je iskazao ogromnu zabrinutost i strah. Na izjavu Petera Stana da se mora formirati ZSO što pre, Vučić je kratko rekao: "Dobro jutro, Kolumbo".

- Naše je bilo da kažemo šta je istina. Da to bude zapisano u istoriji. Da to bude na ponos našem narodu, da smo jedna od retkih zemalja i jedan od retkih naroda koji je smeo da govori istinu i smeo da kaže kako stvari stvarno stoje - rekao je predsednik i dodao:

Autor: