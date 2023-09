Vučić: Menendezove optužbe na moj račun govore samo to da lopovi od sebe polaze

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Njujorku da je senator SAD Bob Mendez, koji ga je optuživao da je imao veze sa kriminalnim klanovima, a koji je nedavno uhapšen zbog sumnje da je primao mito, "najveći albanski lobista u američkom kongresu" i istakao da "lopovi uvek od sebe polaze".

Predsednik je odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše hapšenje senatora i optužbe koje je ranije iznosio na njegov račun rekao da "lopovi od sebe polaze i opozicija u Srbiji isto priča".

"On je najveći albanski lobista, kosovski lobista u američkom kongresu i bilo vam je naravno jasno po strasti, po načinu, po jeziku koji je koristio da to nije za džabe. Sad uhvatili lopova, šta da radite, sada sprovode federalnu istragu nad njim. Lopovi uvek od sebe polaze, tako vam je i u Srbiji pričaju o Jovanjici i o svakom drugom lopovluku, baš oni koji su opljačkali naš narod i sve to drugo radili. Pa polaze od sebe, znaju da su na vlasti da bi oni to radili, pa zamišljaju da bih ja to radio", rekao je predsednik odgovarajući na pitanje novinara nakon govora na Generalnoj skupštini UN.

