NAJBOLJI I NAJJAČI GOVOR JEDNOG PREDSEDNIKA SRBIJE U UN! Šef diplomatije o obraćanju Vučića na Ist Riveru

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić u govoru pred Generalnom skupštinom UN jasno istakao da je Srbija privržena Povelji UN, odnosno principima te povelje kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu.

Komentarišući poruke međunarodne zajednice po pitanju trenutne situacije na Kosovu. On je naveo da je za njega najupečatljivija izjava američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara koji je zapravo poručio: "Prištino, urazumi se".

- Danas je vrlo važan dan, jer je Srbija jasno istakla privrženost Povelji UN, odnosno principima i jasno je rekla svoju poziciju kada je reč o našem najvažnijem pitanju, teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Mi poštujemo Povelju UN, na evropskom smo putu, ali to ne može da bude na štetu naših tradicionalnih prijateljstva sa zemljama koje nam i čuvaju teritorijalni integritet - izjavio je Dačić novinarima u Njujorku.

On je rekao da je Vučićev govor u UN od krucijalnog značaja za Srbiju.

- Veoma dugo dolazim ovde kao ministar spoljnih poslova, pre kao premijer i sa aspekta tog desetogodišnjeg iskustva i svih govora koje sam slušao, ovo je najjači i najbolji govor koji je održao neki srpski predsednik ovde u zgradi Generalne skupštine UN. Mislim da je to za nas od krucijalnog značaja, jer je predsednik sažeo ono što je glavni problem - tumačenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno da velike sile tumače to sa dvostrukim standardima, da se sa jedne strane zalažu za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, a da s druge strane kada pomenete Srbiju govore da to nije ista stvar - naglasio je šef srpske diplomatije.

Kako je objasnio, to govori o odsutnosti osećaja o univerzalnim principima, na šta je podsetio predsednik Vučić. U tom smislu, Dačić kaže i da je američki predsednik Džozef Bajden kazao da je to broj jedan princip.

- To je i relativizacija tog principa, jer su neke zemlje priznale Kosovo. Ključna je predsednikova rečenica da to treba da važi za svaku članicu UN, te da svako ko se obraća Srbiji sa nerealnim zahtevima treba da shvati da mi nismo ničiji teritorijalni integritet ugrozili, a da smo mi žrtva kršenja tog principa. To sve dovodi do toga da mi 10 godina nakon potpisivanja Briselskog sporazuma imamo i dalje odbijanje Prištine da primeni taj sporazum i da formira ZSO i ne samo to, nego dovodi srpski narod koji živi na KiM na ivicu egzistencije, fizičkih pretnji, ranjavanja, prebijanja, zatvaranja svih prelaza koje gledaju kao granicu za srpsku robu koja je osnovna za živote ljudi - napomenuo je Dačić.

