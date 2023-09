SKANDALOZNA OBJAVA ZORANE MIHAJLOVIĆ! Sve čini da se dodvori tajkunu Šolaku: Hvali Vjosu, pljuje Vučića!

Bivša ministarka Zorana Mihajlović, otkad je ostala bez fotelje u Nemanjinoj 11, ne propušta priliku da napada dojučerašnje kolege iz vlade. Sad je u toj pakosti otišla i korak dalje - udarila je direktno na sopstvenu zemlju i ismevala istorijski i hrabar govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama i diplomatsku bitku naše delegacije koja se danima na Ist Riveru bori za interese zemlje i južnu srpsku pokrajinu!

Da skandal bude veći, ona je hvalila predsednicu privremenih prištinskih institucija, Vjosu Osmani!

Ova skandalozna i puna mržnje objava Zorane Mihajlović naišla je na osudu gotovo svih njenih pratilaca koji nisu štedeli reči na račun bivše ministarke koju su nazvali "zlom", "pakosnom", "licemernom".

- UN je mesto na kojem se sučeljavaju mišljenja po pitanjima geopolitike, ekonomije, i klimatskih promena, ali i mogućnost za mnoge susrete. Ne tako što slučajno zastanete pored nekog, pa vas vaša pr slika, a onda napišete: odlični razgovori sa Šolcem. Tu se vidi koliko su neka država i oni koji je predstavljaju, poštovani. Npr, predsednik Srbije se susreo sa onima sa kojima se inače viđa od potpredsednik Kine, Erdogana, Lajčaka, sekretarom UN, dok je predsednica Kosova Osmani imala sastanake od Bajdena, Šolca, pred Pavela, M. Federiskon prem. Danske, Libana, predsednicima Kenije, Bocvana, Letonije,Eskobara, kralja Jordana, US sekretara Blinkena, Cholleta. Na dalje, izjave koje Dačić i Vučić šalju, red kukanja, red pretnji, i pokazuju koliko su daleko od sadašnjosti i budućnosti, nedostojni trenutka, i sa potpunim nerazumevanjem u odnosu na geopolitička dešavanja. Na kraju, govor koji je sve samo ne spektakularan, već takav da baca na margine Srbiju, i u zasenak sve njene građane i građanke. Da je ovo privatna poseta UN, sve bi bilo ok, ali avaj, ovo je učešće na najvažnijoj skupštini sveta, a odlazak u New York plaćaju svi građani ove zemlje. Umesto da je sve učinjeno da ima sastanak sa Bajdenom, Vučić je u govoru poručio Bajdenu, da radi isto što i Putin? Umesto da se sastane i sa drugim zvaničnicima, on poručuje da Srbiji treba jaka vojska, i expo od 12 mlrd evra, u prevodu nestabilan Balkan, i država koja se guši u korupciji I kriminalu. Za to vreme, evo danas preko 2 miliona ljudi u Srbiji od 6,6 miliona nema jedan, samo jedan pristojan obrok - napisala je Mihajlovićeva u objavi.

Ovaj otrovni jezik nije naišao na odobravanje njenih pratilaca. Dok su je neki podsetili da je do juče sedela u vladi, te da je pokazala licemerje, drugi su ukazali i na situaciju kada je o trošku države u UN vodila i svog sina.

- Lupaš kao otvoren prozor" Ti znaš da 2 miliona ima samo jedan obrok! Onda tako gladni glasaju za Vučića i to 2,3 miliona ljudi... I svi su gladni od kako nisi ministarka! Veliko si ti zlo - jedan je od komentara.

- Ogromnu grešku je Vučić napravio što tebe nije poveo, dok on unutra debatuje ti spolja paseš - poručeno je u drugom komentaru.

- Čisto zlo si - bio je kratak jedan od komentatora.

- Tako mala žena, a toliko zlobe i zavisti izbija iz nje...Mlatiš praznu slamu - napisao je, između ostalog, jedan od pratilaca.

- Zar je moguće da nam je ova licemerna žena bila ministarka - zapitao se jedan korisnik Instagrama.