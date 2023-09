ĐURIĆ: Borko Stefanović NANEO ŠTETU SRBIJI

Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, reagovala je na napade Borka Stefanovića, a njeno saopštenje prenosimo u celosti.

Đilasov uposlenik Borko Stefanović ne gubi vreme u svojim napadima na Srbe, našu državu i predsednika.

Nije uspeo da izdrži ni jedan dan i već je osuo paljbu na temu istorijskog govora predsednika Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama.

Dok razmišlja o tome ko je šta shvatio, a ko nije, jedno je sigurno: Borko sa svojom bolumentom iz bivšeg režima nikada neće shvatiti šta znači boriti se za svoj narod, državu i voditi računa o njenim interesima.

On će ostati upamćen samo po tome kakav i koliki su negativan efekat njegova nedela nanela Srbiji! Samo jedno u nizu je postavljanje granice između Srba na Kosovu i Metohiji i Srba u Centralnoj Srbiji, dok se on švrćkao po kojekakvim luksuznim prodavnicama po belom svetu! Uz to on je direktni saučesnik katastrofalnih sporazuma sa Prištinom - lične karte, carinski pečat, priznavanje univerzitetskih diploma...

Takav ološ je sebi dao za pravo da nešto prigovori čoveku koji se za Srbiju bori - svim svojim bićem, srcem i dušom!

Govor je samo istina o poziciji Srbije koju do sada niko nije imao hrabrosti da izgovori, a koja se zasniva na osnovnim principima i načelima Ujedinjenih nacija.

Žalosnio je što danas pojedinci poput sada Borka, nekada Borislava, koji su bili u prilici da odlučuju o budućnosti Srbije, ne žele čak ni da se potrude da ne otežavaju poziciju svoje zemlje!

Dovoljno je bilo da ćute, slušaju i pokušaju da razumeju.

Iako je to gotovo nemoguće.

Da su išta razumeli ne bi sebi dozvolili da trguju našom Srbijom i našim Kosovom i Metohijom.

Takvi su oduvek imali razumevanja samo za jedno - za njihove lične interese i njih su stavljali uvek na prvo mesto i ispred svega!

Zato danas građani Srbije o njima imaju samo jedno mišljenje, nepromenljivo - nikada se više takve štetočine Srbiji neće ponoviti!