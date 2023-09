Spasić: Govor Vučića u UN nije istorijski, već VANVREMENSKI! Svi smo bili ponosni što imamo takvog čoveka pred međunarodnom zajednicom!

Lično mislim da Vučić spada u kategoriju državnika koji je mnogo dao svojoj zemlji, a da mu se zemlja nije dovoljno odužila, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić Božidar Spasić, bivši obaveštajac.

Spasić je rekao da govor predsednika Vučića nije istorijski, već svemirski, dodaje da se nikada nije dogodilo niti će se dogoditi da neko na takav način iznese ovu problematiku.

- Zapazio sam stav predsednika dok je izlagao. Bili smo ponosni što imamo takvog čoveka koji govori pred međunarodnom zajednicom. 18 miliona ljudi je direktno gledalo njegov govor, govore moji izvori – rekao je Spasić.

Kako kaže, lično misli da Vučić spada u kategoriju državnika koji je mnogo dao svojoj zemlji, a da mu se zemlja nije dovoljno odužila.

- Videćete to na sledećim izborima, kada će to biti nagrađeno. Svidelo mi se takođe i ono što je Lavrov rekao, da će da sada svi nagrnuti na njega, a ja pitam, pa kada nisu vršili – rekao je Spasić.

Dodaje da je Vučić odličan slušač, da dobro čuje i sluša, ali da radi u interesu Srbije.

- On je ne veteran, on je ušao u svetske vode, on je ovim okrenuo svet i sa sigurnošću mogu da tvrdim da više ništa neće biti kao pre. Povodom reči Vučića mnogi će razmišljati drugačije ukoliko misle da pokušaju neku sličnu stvar – rekao je Spasić.

Kako kaže, raduje ga izvanredan odnos predsednika sa ostalim državnicima.

- Jedini ozbiljan političar u ovom momentu u svetu jeste predsednik Vučić, to mogu da tvrdim. On je uradio ogroman posao po Srbiju, tek ćemo to da vidimo u budućnosti - rekao je Spasić.

On kaže da će se napadi i dalje nastavljati, ali da to ne treba da nam predstavlja problem.

SLUČAJ "TUNEL" U PODGORICI

U Podgorici se, kaže, dogodio nezapamćeni cirkus. Spasić je rekao da Giba spada u kategoriju profesionalnih kriminalaca.

- Nekoga spominje da je učestvovao u atentatima na dvojicu Škaljaraca. Niko ne može trenutno da nominuje naslednika ili nekoga ko će da planira ili izvrši atentat na predsednika - rekao je Spasić.

Kako kaže, važno je da se prati njihovo kretanje, dodaje da se nikada nigde ne kreću a da naše službe to ne znaju.

Spasić je rekao da je on neko vreme boravio u Vrnjačkoj banji, ima informacija da je u vezi sa nekom poznatom glumicom. Dodaje da se estrada i mafija često susreću.

