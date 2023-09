Najjača moguća razlika se vidi već na prvi pogled, tek kada uđete u rezultate i politiku koju neki ni nemaju, tek onda vam postane jasno ko je ko, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić, predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić.

Orlić je rekao da smo imali i vrištanje i pištanje, i duvanje u vuvuzele, kao i skakanje po klupama, nasilje, divljačko ponašanje, dodaje da treba svaki čovek u ovoj zemlji da pogleda njih sa jedne strane, a sa druge strane predsednika Vučić i njegov govor u UN.

- Samo pogledajte tu razliku, između njega i njih sa svim ovim vrištanjima i više niko ništa ne mora ni da kaže ni da objasni. Gde se nalazi odgovornost i ko pokazuje da radi na dostojanstven i ozbiljan način – rekao je Orlić.

Kako kaže, najjača moguća razlika se vidi već na prvi pogled, dodaje da tek kada uđete u rezultate i politiku gde je oni ni nemaju, tek onda vam postane jasno ko je ko.

- Oni su u Skupštini uradili bukvalno sve. Mi smo stavili na dnevni red rebalans budžeta, kako bi povećali penzije ponovo ove jeseni, pored svih jednokratnih podrški za njih. Kažemo, rebalans će to da omogući pa da možemo da idemo dalje, pa da ponovo dignemo od januara meseca. To je dobro, možete da volite ili ne volite predsednika, to je vaša stvar, ali ne možete da objasnite zašto ste protiv toga da se povećaju penzije u ovoj zemlji – rekao je Orlić.

Kako kaže, to se odnosi i na novac koji smo obezbedili za sve majke, za njihovu decu do 16 godina. Ističe da je jedini komentar na sve to da će to da spreče.

- Oni nemaju objašnenje zašto su protiv toga. Kako da objasne majkama zašto su za to da one ne dobiju novac za svoju decu – rekao je Orlić.

Takođe, radi se i o novcu za lečenje retkih bolesti, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

- Imamo i još sredstava, ozbiljno smo radili, hoćemo da još 4 milijarde izdvojimo u tu svrhu, ali oni kažu ne, ne žele da se održi sednica. To razuman čovek ne može da objasni, kako zaboga mogu da priđu čoveku koji želi da da podršku državi, između ostalog zbog tog pitanja i govori o sopstvenom primeri i ističe da zna koliko je to važno, oni navode da li je on i za koga glasao – rekao je Orlić i dodao da su oni u tom trenutku duvali pištaljku čoveku u uvo dok je to govorio.

Upitao je šta treba da budete da bi to mogli da uradite.

- Da se ne lažemo, ne očekujte od tih ljudi nikada ništa bolje od ovoga što su pokazali. Oni su ovo uradili svojom voljom i pokazali su šta mogu da ponude narodu – rekao je Orlić.

