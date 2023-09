'SIN MI JE BIO NA IZMAKU ŽIVOTA!' ŽIVOTNA ISPOVEST POSLANIKA FEHRATOVIĆA ZA PINK: U Skupštini sam istupio ispred svih porodica koje se bore sa sličnim stvarima! Znam šta to znači, to je pomoć da neko dete da preživi!

Jahja Fehratović, narodni poslanik koji je hrabro ispričao svoju ispovest i borbu oko bolesti njegovog sina, dok su mu u Skupštini, određeni ljudi iz opozicije zvuždali i puštali muziku, negodujući što je na dnevni red Skupštine stavljen rebalans za lečenje od retkih bolesti u Srbiji, za Novo vikend jutro Jovane Jeremić, ispričao je svoju životnu ispovest i objasnio svoj stav.

Fehratović je, komentarišući taj događaj rekao da su to teške i intimne stvari koje reko ko može i želi da deli sa javnošću, dodaje da je taj dan u Skupštini na dnevnom redu bilo nešto što znači nadu porodicama koje su kao njegova.

- Kao neko ko je prošao kroz takvu vrstu pakla, znam šta to može značiti nekome, i da može pomoći da neko dete preživi – rekao je Fehratović.

Kako kaže, moramo se izboriti za živote naše dece.

- To je bilo vreme najcrnjeg talasa korone, kada je Novi Pazar bio na najcrnjim listama, svi smo bili na neki način do te mere ugroženi i bolesni, pa svakako i psihički ubijeni. Tada se pojavio i problem kod našeg deteta – rekao je on.

On je rekao da, kada su već bili na izmaku da izgube dete, da su se suočili sa tim da je u pitanju leukemija.

Dodaje da im je trebalo vremena da se oporave i da dođu sebi i da prihvate tu činjenicu.

- To je najgora moguća stvar koju možete preživeti i sa kojom se morate boriti. Potrebna je jako velika mentalna snaga za takvo nešto – rekao je poslanik.

Kako kaže, bio je u bolnici gde obično pripremaju roditelje za takvo nešto, pa tu bude i psiholog i lekari, ali dodaje, to malo pomaže, ističe da sami sebi morate pomoći, kao i porodica i bliski prijatelji.

- Muftija Zukorlić mi je mnogo pomogao u to vreme, on je rekao da sve što se dešava bila Božjom voljom i njegovim uverenjem. To kada usadite u sebe, lakše se nosite sa svim i verujete u Boga. On je je vratio na fabriča podešavanja i da prihvatim sve to – rekao je Fehratović.

On je rekao da treba uraditi sve što je do nas, dodaje da je njegov sin sada dobro. Kako kaže, sada je status održavanja, jer je leukemija jako podmukla bolest.

- Ona kada se ponavlja postaje sve teža i teže se podnosi. Živimo u strahu i spavamo na jedno oko, ali naviknete se da živite na taj način i da se borite – rekao je on.

Fehratović je rekao da ima da poruči svima koji biju slične bitke, da nikako ne odustaju. Dodaje da ako je najgori i najteži stadijum, da ne treba odustajati.

- Čak i kada medicina uradi sve što može da uradi, da provedu što više kvalitetnijeg vremena sa svojim voljenima – rekao je on.

