Ministar Mali: Prosečna penzija od 2024. biće 390 evra, a plata od decembra 840 evra

U Srbiji će od 1. januara naredne godine prosečna penzija biti 390 evra, a već od decembra ove godine prosečna plata iznosiće 840 evra, izjavio je danas ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.

On je za Javni servis Srbije rekao da je država potpuno u dinamici da do kraja 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude preko 1.000 evra, a prosečna penzija od 430 do 450 evra.

Mali je podsetio da je više od 200.000 zaposlenih u javnom sektoru, odnosno prosvetari, medicinske sestre i tehničari, kao i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite, već dobilo prvi deo plate za septembar uvećan za 5,5 odsto, dok su plate u celom javnom sektoru povećane za 12,5 odsto 1. januara ove godine.

"Svima njima, a i ostalima u javnom sektoru sledi još jedno povećanje od 1. januara naredne godine od najmanje 10 odsto. Kada pogledate ta povećanja, to je preko 30 odsto povećanje plata u javnom sektoru samo za ovu godinu, što je daleko iznad nivoa inflacije", naveo je Mali.

On je podsetio da je pre 10 godina prosečna plata u Srbiji bila 331 evro, a prosečna penzija 204 evra. Ministar je dodao i da penzionere u Srbiji već od 1. oktobra očekuje vanredno povećanje penzija od 5,5 odsto, da se od 1. januara naredne godine penzije povećavaju za još 14,8 odsto, a da ih krajem novembra, početkom decembra očekuje i jednokratna pomoć od 20.000 dinara.

Sačuvali smo makroekonomsku stabilnost

"Kada pogledate prošlu i ovu godinu, desilo se ono što se nikada u istoriji nije desilo. Neverovatnu smo stvar uspeli da uradimo, a pri tom smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Nama su ukupno penzije porasle i porašće zajedno sa ovim povećanjem 56,1 odsto samo za dve godine", naglasio je Mali.

On je najavio i da penzionere u narednom periodu očekuju brojne pogodnosti uz penzionersku karticu, koje od 1. oktobra treba da zažive. Prema njegovim rečima, do petka se za tu karticu prijavilo skoro 900.000 penzionera. "Osim pokazivanja velikog poštovanja i zahvalnosti, želimo da im olakšamo treće doba. Za sedam dana ćemo imati i veliki događaj. Tada kreće primena penzionerske kartice. I na ovaj način pokazujemo koliko se država bori za naše najstarije građane i koliko želimo da im olakšamo treće doba", kazao je Mali.