BOŽIĆ ZA PINK: Vučić je u Njujorku imao jedan pre svega HRABAR govor, bio je direktniji i oštriji nego ikad! (VIDEO)

Predsednik je u UN istakao da dupli aršini za primenu povelje UN ne smeju u svetu postojatirekla je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić, potpredsednica Narodne Skupštine Sandra Božić.

Božić je, sumirajući utiske iz posete Njujorku, rekla da je bilo naporno i teško, ali da je bilo poučno videti i u prvom licu kako to sve tamo izgleda.

- Osnovni utisak jeste da je predsednik Aleksandar Vučić, upravo onako kako smo mi to doživeli, imao jedan prevashodno hrabar govor. Hrabar iz nekoliko razloga. Kao prvo, na teritoriji velikih i moćnih, rekao je sve ono što misle oni koji su mali i manje moćni – istakla je Božić.

Kako kaže, to on nije učinio prvi put. Dodaje da je i na prošlom zasedanju, čak i u dosta teškim trenucima posetio na stvari koje je rekao i ovog puta.

- On je rekao da dupli aršini za primenu povelje UN ne smeju u svetu postojati. Ovog puta bio je još direktiniji i oštriji i rekao je ono što suštinski svi misle, ili skoro svi – rekao je Vučić.

Kako ističe, malo ko je tako direktno i tako jasno to istakao kao što je to uradio Aleksandar Vučić.

Božić je rekla da je bilo zanimljivo čuti sve zamerke, dodaje da je Vučić bio prvi koji je o tome govorio, i sada je, kako kaže, razobličio licemerje kolektivnog zapada.

- Oni se pozivaju na poštovanje povelje UN po pitanju Ukrajine, a što očigledno u primeru Srbije ne stoji. On je prvi srpski predsednik koji je pravim načinom nazvao ono što se Srbiji činili 1999. godine. Nazvao je to agresijom. Do sada se o tome vrlo pričalo rečima koje ne bi mogle razljutiti neke moćnike. U tom smislu je njegov govor neustrašiv i vrlo hrabar – rekla je Božić.

Kako kaže, podsetio je da je dupli standard korišćen i u tom smislu.

Kada je atmosfera koja je tamo vladala u pitanju, Božić je rekla da su se prema Vučiću svi ophodili sa punim poštovanjem.

- Vučić je čak i na jutjubu imao najveći broj pregleda. To bi trebalo da bude uz govor predsednika Bajdena, što je po sili prilika normalno, najgledaniji video – rekla je Božić i dodala da je njegovo gostovanje na Njuz maksu bilo vrlo zapaženo.

Autor: