PORODICA UBIJENOG POLICAJCA KURTIJU: Povuci se sa severa Kosova i spreči dalje gubitke života, uključi se u pregovore

Najnoviji događaji na Kosovu i Metohiji izazvali su zabrinutost kako među lokalnim stanovništvom, tako i širom regiona.

Situacija je eskalirala nakon što je došlo do napada na severu Kosova, u selu Banjska, gde je jedan kosovski policajac izgubio život, a drugi je povređen.

Ovim povodom oglasio se i član porodice ubijenog policajca:

- Apelujem na premijera Kosova da se angažuje u pregovorima, suzdrži se od korišćenja naših uniformi na severu i spreči dalji gubitak života - rekao je preplašen čovek.

Eparhija raško-prizrenska najoštrije je osudila ovaj napad i izrazila duboku zabrinutost zbog upada maskiranih i naoružanih osoba u Manastir Banjska. Prema saopštenju eparhije, grupa naoružanih lica upala je blindiranim vozilom u sam manastir, provaljujući zaključanu kapiju. Trenutno se u manastiru nalazi grupa poklonika iz Novog Sada, sveštenik, iguman Danilo i bratija manastira.

