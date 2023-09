Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" su premijerka Srbije Ana Brnabić, Ljubiša Ristić, reditelj i Zoran Milivojević, diplomata.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

Predlog broj 1 - Govor predsednika Vučića u UN

Brnabić je rekla da je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u UN bio hrabar i iskren i da mu mnogi na tome zameraju.

- Ja mislim da je govorenje istine upravo to što je učinilo naše građane ponosnima - kazala je Brnabić.

Kako kaže, jutros je dobila mejl od našeg počasnog konzula u Irskoj Živka Jakšića koji je napisao tri rečenice, a među kojima navodi da nikada nije bio više ponosan.

- Neće se promeniti stav zapadnih sila, ali ono što je mudro uradio predsednik u tom govoru, jeste kad je rekao da se od srca zahvaljuje globalnoj većini. Time je rekao da se zahvaljuje zemljama koje ne podržavaju rasparčavanje naše zemlje.

Premijerka je izjavila da će to doprineti u povlačenju priznanja tzv. Kosova.

- Ova rečenica podseća da je to kršenje Povelje UN i da je globalna većina podržava pravo i pravdu - rekla je ona.

Milivojević je rekao da je govor bio primeren mestu i vremenu i da mi imamo pravo da kažemo istinu.

- Čini mi se da bar 80 odsto ljudi želi da se ovako zapadu kaže - kazao je Milivojević i dodao da su se neke stvari promenile i da je Srbija u poziciji da to sme i može da kaže.

- Svet se u poslednjih godinu dana mnogo promenio. Postoji želja u svetu da se ovakvo nešto čuje - ocenio je Milivojević i dodao da su naši argumenti postali sad noseći.

Kako kaže, posle ovog danas trebalo bi Savet bezbednosti sam da se oglasi, jer se Kfor nije mrdnuo sa mesta.

Ristić je ocenio da će se ispostaviti da je taj govor istorijski.

- Mislim da je predsednik održao taj govor znajući da će se ovo desiti - kazao je Ristić i dodao da je Vučić izneo popis stavova koji formulišu našu zemlju.

Predlog broj 2 - Kosovo preti

O trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, Brnabić kaže da je i sam predsednik u svom govoru već upozoravao na još veću eskalaciju situaciju na KiM.

- Pored toga što im predsednik uvek isto kaže, on i upozorava da je moguće da se dođe do ovog sukoba na KiM. U govoru je pomenuo da je Kurti nakon što je odbio predlog deeskalacije izašao ispred jedne od najvažnijih zgrada EU i rekao da Srbi moraju da plate i pate. I niko se na to nije osvrnuo. Niko ništa nije rekao kada Kurti preti. Za mene je to vetar u leđa. Predsednik je jasno upozorio na etničko čišćenje i podsetio na svakodnevni teror nad Srbima i nikom ništa. Jedini krivac je Aljbin Kurti, ovo je njegov životni san i uradiće sve da sprovede oružane sukobe - kaže premijerka i dodaje da će Srbija pokušati da nađe najbolje rešenje za naš narod i mir i stabilnost.

- Situaciju u koju je sve nas doveo Kurti, ćutanje međunarodne zajednice je katastrofalno. Da dozvolite da u srcu Evrope imate evropski geto u 21. veku, da imate kart blanš, da sve pobijete, da ne idem dalje. Ako ćete tom logikom za Kurtija su svi Srbi teroristi. On ima kart blanš da ubija sve redom onda - istakla je Brnabić.

Napominje da je ovo hibridni rat protiv naše zemlje koji se vodi iz centra naše zemlje - Beograda.

Ristić je istakao da kakva neprijateljska propaganda postoji u Beogradu, zahteva da ova država reaguje.

- To treba isterati - ocenio je Ristić.

Milivojević je rekao da se danas videlo kako se na terenu ponašao strani faktor i da sve to izgleda kao vid saradnje.

- Imate koordinaciju sa namerom da se dokaže teza koja ide u korist Kurtiju - ocenio je Milivojević.

U toku emisije pušteni su audio snimci na kojima se čuje razgovor pripadnika takozvane kosovske policije, na kojima se čuje kako se ne brine o ljudskom, srpskom životu.

“ADEM, Adem ne brini”, čuje se muški glas na Albanskom. “I ako umre, ništa” govori glas na snimku.

- Ovo pokazuje karakter vlasti režima sa kojim su Srbi tamo suočeni - kaže Miliovejvić.

- Ovo se sve događalo u ambijentu prisustva međunarodnog faktora. Ako je sukob krenuo mora odmah da se zaustavi i da se reaguje - naveo je Milivojević.

Ristić kaže da stvar jeste režirana i da njih nije briga za ljudske živote.

- Podloga svega toga je rasizam, postoje ljudi više i niže vrednosti. Ovi neokolonijalisti hoće od Kosova da naprave Palestinu - istakao je Ristić.

- Interesuje me zašto su ovi ljudi baš sad postavili kamione, zašto su baš sada rešili da se suprotstave Kurtiju - dodao je Ristić.

Predlog broj 3 - Dogovor opozicije

Ako su Amerikanci rešili da se smiri situacija, Nemci su morali nešto da urade i da to ne dozvole.

- Dosta Albanaca zazire od Kurtijeve politike - istakao je Milivojević i naveo da i oni prepoznaju namere Kurtija.

- Ovo je ozbiljna stvari i za Kosovu i za čitavu zemlju. Ovo je bio poslednji interes Srbije - dodao je Milivojević i napomenuo da je sada pitanje zašto neki Srbi preduzimaju stvari koje će proizvesti sve što ono što sledi.

Brnabić je istakla da je krv tog albanskog policajca na rukama Aljbina Kurtija.

- Da njegova politika nije bila takva kakva je ni on ne bi bio mrtav - istakla je Brnabić i dodala da je najveći deo odgovornosti na Kurtiju, a ogroman deo i na međunarodnoj zajednici.

- I Albancima je jasno da ni Albanski život za Kurtija nisu ništa - istakla je premijerka, koja smatra da niko od ljudi koji sede u Beogradu ne može da zamisli kako se Srbi na KiM osećaju.

To nije jedan dan, to je 24 sata terora. To je stalno, sistematsko ponižavanje, maltretiranje i teror i pitanje je minuta kada će neko da popusti i da pruži neki otpor. To su ljudi i to je karta na koju igra Kurti i to radi već dugo.Svakodnevni je teror, mi to ne možemo da zamislimo. Gde je međunarodna zajednica, KFOR? Svaki put je predsednik rekao da ne zna kada to može da eskalira zato što će neko da se pobuni

Kako je dodala, ne može da se opravdati nikakva napad, pucanje i oduzimanje nečijeg života.

- Čovek je bio upucan, niko mu nije pružio pomoć. Smejali su se i rekli neka umre - istakla je premijerka i naglasila da je važno znati da je ovo moglo da se deli bilo kog dana.