GRENEL PODRŽAP SRBE: Svet je osudio Aljbina Kurija za njegove jednostrane akcije u podsticanju nasilja i donošenju jednostranih odluka

Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel osudio je nasilje na severu Kim, i istakao da odgovorni moraju biti procesuirani.

Grenel je na mreži "X" naveo da je svet osudio premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija zbog njegovih jednostranih akcija koje su imale za cilj podsticanje nasilja.

The world has condemned @albinkurti for his unilateral actions in stoking violence and making unilateral decisions. His failure to launch elections, create the Serbian Municipalities and withdraw special forces is no excuse for violence.



