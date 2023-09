MILIĆEVIĆ ZA PINK: Ubeđen sam da je sve od juče na KiM isplanirano, podsticano i praćeno!

Ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević rekao je za Pink da je juče, na KiM bio jedan od najtežih dana za Srbiju i Srbe u pokrajini.

- Samo je jednom čoveku stalo do sukoba, rata, krvoprolića... Jedino na čemu radi je to, da do toga dođe, a to je Kurti. Mi samo kroz mir i stabilnost možemo da sačuvamo naš narod. Kada je bio sukob u Severnoj Makedoniji, tada je svet reagovao drugačije, a juče se reagovalo "pobijte ih, pustite ih da izumru" - naveo je on.

Ja jesam deo kolektivnog organa, a ne mogu da ne kažem da sam ubeđen da je sve od juče isplanirano, podsticano i praćeno, kaže Milićević.

- Ovo je Kurtijeva ofanziva - priča on.

On kaže da se u nastavku očekuju jaki pritisci na Srbiju. Postoje pritisci, kako ističe, jedni od strane NATO lobista, koji će tražiti da se Srbija ogradi od Srba sa prostora KiM, a druga grupacija će ovo iskoristiti u političke svrhe.

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u ''Informeru'', je, govoreći o jučerašnjim dešavanjima na KiM, istakao da je bilo pitanje dana kada će doći do svega što se desilo.

- Sreća pa su evropljani rekli šta su imali pre nekoliko dana. Sreća pa su Borelj i Lajčak rekli da je Kurti kriv. Zna se ko želi Srbiju da uvede u rat - kaže Dobromirović.

Kako dodaje, ovo je još jedna demonstracija sile.

- Oni maskirani sa dugim cevima, u Banjskoj što su bili, mi ne znamo ko su ti ljudi. To je kao ono kad su hapsili Luleta Milenkovića - dodaje Dobromirović, navodeći da su i oni bili bez obeležja.

