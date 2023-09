U selo Banjska u opštini Zvečan, jutros se i dalje ne može ući ni izaći, nakon što je juče, posle pokušaja Srba da blokiraju put u tom selu, došlo do sukoba u kojem je poginulo troje Srba i jedan pripadnik kosovske policije.

Svi prilazi Banjskoj i dalje su blokirani, a bezbednosna situacija još uvek napeta.A

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša kaže da je sve što se desilo na prostoru KiM, nešto najteže što može da se desi. On je dodao da se nešto ovako očekivalo, nakon silnih napada koji su sve učestaliji od Božića.

- Na zadnjem razgovoru u Briselu, kada je bila šansa da se nešto napravi, nakon napuštanja institucija, Kurti je sve odbio, apriori. Juče smo imali prilike da vidimo da su i KFOR i EULEKS bili obavešteni o svemu, jer su učestvovali u obezbeđivanju pozadine i bokova, da se to izvrši - dodao je Beriša.

Kako kaže, imali smo priliku da vidimo, da će se, nakon Vučićevog govora, zapad okrenuti protiv Beograda i da će biti izvršene određene akcije i pritisak. On dodaje da nije verovao da to toga može da dođe, ali se ipak desilo.

- Govori se o grupi od 31 čoveka, dosta ih je... - rekao je Beriša.

Sva pompa od juče, videći po kosovskim medijima, odrađena je tako, da se sva odgovornost prebaci na Beograd.

- Nemci prednjače u podršci Kurtiju. Imamo tu i Veliku Britaniju... To nije tajna - objašnjava Beriša.

Glavni i odgovorni urednik portala "Kosovo online" Miloš Garić istakao je da jedini čoek koji danas zadovoljno trlja ruke jeste Aljbin Kurti koji je učinio sve da se desi ono što se desilo.

- On je tražio da se dođe do usijanja, da dođe do sukoba, padanja krvi. Krv je na Kurtijevim rukama. Sada ima i onaj drugi deo priče, čija savest ne bi smela da bude mirna, a to su oni koji nsu mu dozvolili da radi ono što je radio - rekao je Garić.

Kako dodaje, ti ljudi koriste nesreću policajca, njegove porodice...

- Ovu tragediju smo slutili, ali smo se nadali da će ovo biti izbegnuto. Stanje na KiM nije mirno, kako neki izveštavaju. Juče je poginulo petoro, koliko je uhapšeno, poginulo... - dodao je Garić.

Urednik političke rubrike u dnevnom listu "Politika" Bojan Bilbija kaže da Kurti čini sve da se zaboravi na ZSO i Briselski sporazum.

- Neki su preneli da je završena opsada kosovskog manastira, čime se stvara druga realnost. Pale se masovne sveće u Prištini, što smo viđali u Evropi... - rekao je on.

Kako je dodao, imali smo tri bombe bačene na Srbe u Vučitrnu, hapšenje Srba zbog nevezivanja pojasa, i dan za danom možemo izdvojiti slične incitente, što sad broji 420 napada na naš narod.

- Krivica je bačena, sve je bila igra, da bi se desilo ono što se desilo - objasnio je Garić, dodajući da je sve usledilo nakon Vučićevog govora koji je potresao narod.

Autor: