U selo Banjska u opštini Zvečan, jutros se i dalje ne može ući ni izaći, nakon što je juče, posle pokušaja Srba da blokiraju put u tom selu, došlo do sukoba u kojem je poginulo troje Srba i jedan pripadnik kosovske policije.

Samostalni narodni poslanik Dejan Bulatović istakao je za Pink, da su se obistinile slutnje da opozicija sve vreme radi protiv države. Juče je, kako dodaje, imala priliku da stane uz državu i predsednika koji šalju mir, i mirne poruke, međutim, oni to opet, nisu uradili.

- Kurti radi toliko na ratu, sada padaju glave, to je njegov cilj. I umesto da imamo opoziciju koja će to da osudi, oni to ne rade. Neće ni narod da podrže. Neće državu, narod, ali podržavaju Kurtija, da Srbija izgubi teritoriju... Sada će sve da rade da osujete srpske interese. Vi gospodo niste opozicija, vi ste najveće zlo za ovu zemlju - rekao je Bulatović.

- Videli ste... Sve što smo videli je Kurtijeva igra, predstava, njegovo zveckanje oružja, ono što želi... Juče je pala i krv, glave... Neverovatno je da opozicija ćuti, likuju... Neki lideri opozicije smatraju da je to nešto dobro za Srbiju, a to je loše. Ovo je i moj apel, da stanemo uz našu zemlju, ona nam je jedina. Da damo predsedniku podršku u rešavanju krize, da nastavi put diplomatije, kako je krenuo sa Mađarskom, Grčkom - priča on.

Bulatović je dodao da će opoziciji posle ovoga, još više opasti procenat glasača kojih i sada ima malo. Kako kaže, oni su najpre pokušali da nešto dobiju na zločinu u Ribnikaru, a sada na najbestijalniji način koriste situaciju na KiM.

- Pozivan narod na jedinstvo, da mislimo zajedno, radimo i borimo se zajedno - kaže Bulatović.

Govoreći o Vučićevom govoru u Savetu Evrope u UN, Bulatović kaže da je oduševljem govorom, ističući da je to govor državnika koji voli svoju zemlju, koji misli o interesima.

- Ponosan sam danas, kao samostalan poslanik u skupštini. Jednostavno, tu nema ništa da se zameri, nismo imali predsednika koji su na taj način branili SRbiju, izneli naš stav. Ceo svet sada shvata da ne damo KiM. Kvazi opozicionari kritikuju takav govor, govor koji nama Srbima garantuje da će zemlja da opstane, gleda svoje interese... - priča Bulatović, te se dotakao i Vučićevog stava povodom uvođenja sankcija Rusiji:

Srbija želi da bude prijatelj i sa Rusijom i sa SAD, Vučića znaima samo naša zemlja, dodao je Bulatović.

Autor: