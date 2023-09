OVO JE HIT! Isplivao Putinov snimak od pre 30 godina, NIKO ga ne bi prepoznao - Duga kosa, opuštena jakna, postavlja samo jedno pitanje! (VIDEO)

Finska državna televizija objavila je stari snimak ruskog predsednika Vladimira Putina koji je nastala prilikom njegove posete Finskoj ranih devedesetih godina prošlog veka.

Putin na snimku nosi kombinezon, a kosa mu je duža nego što smo navikli od njega. Nastao je 1. maja, na Međunarodni praznik rada, nedugo nakon što je Putin, koji je tada imao 40 godina i bio je obaveštajac KGB-a, postao savetnik Anatolija Sobčaka, tadašnjeg gradonačelnika Sankt Peterburga.

Na videu Putin i Sobčak igraju stoni tenis protiv gradonačelnikovih čuvara. U jednom trenutku Putin se nasmeši, a takođe se više puta počeše po vratu.

Ekipa se kasnije zaputila u ribolov. Čini se da je Putin celo vreme svestan da ga snimaju, pa često okreće leđa kameri. Ostali viču prema obali.

Na povratku s ribolova na snimku se vidi Ljudmila, tadašnja Putinova supruga, kako vadi štuku. Vide se i njihove ćerke Marija i Katerina. Tokom izleta Putin se okušao i u pikadu.

Sve se odigravalo u vili koja pripada finskoj firmi „Thomesto“ koja je uvozila drvnu građu iz Finske.

Putin se vratio u Lenjigrad, odnosno današnji Sankt Peterburg 1990. godine nakon što je pet godina proveo kao obaveštajac sovjetske tajne službe u Drezdenu. Pridružio se timu Sobčaka i postao šef odbora za spoljne odnose, odgovoran za trgovinske poslove i strana ulaganja. Iz tog razdoblja datiraju prve optužbe protiv Putina zbog korupcije. Vladimir Putin tvrdio je da je napustio KGB u avgustu 1991. godine iz protesta zbog neuspelog pokušaja puča zbog Mihaila Gorbačova.

