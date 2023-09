Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević otvorio je danas, u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, 11. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2023“ na Beogradskom sajmu.

Otvaranju sajma prisustvovali su predstavnici Narodne skupštine, ministri u Vladi, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, diplomatskog i vojnodiplomatskog kora, kompanija Odbrambene industrije Srbije, privrednog i javnog života, kao i brojne inostrane delegacije.

Ministar Vučević, pozdravljajući okupljene, istakao je da sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER” beleži stalni uzlazni trend, kako po broju izlagača, prikazanih noviteta i ostalih sredstava naoružanja, tako i po učešću poslovnih saradnika i ukupnih posetilaca.

- Na regionalnom nivou, „PARTNER” se izborio za status jednog od najvećih i najznačajnijih, sa ciljem da postane još vidljiviji na ukupnoj svetskoj mapi ovakvih manifestacija. Ove godine naoružanje i vojnu opremu prikazuje 154 domaćih i stranih izlagača, prisutno je više od 30 visokih stranih delegacija i više od 7.000 profesionalnih učesnika i posetilaca. Sa brojnim stranim vojnim delegacijama će se razgovarati o daljem unapređenju vojnotehničke i vojnoekonomske saradnje, kao i o zajedničkim projektima razvoja i opremanja oružanih snaga. Na sajmu je izložen reprezentativni deo proizvodnog programa svih fabrika Odbrambene industrije Srbije i njihovih kooperanata, kao i proizvodi vodećih evropskih kompanija iz Francuske, Nemačke, Italije, Austrije, Turske, Švajcarske, Finske, zatim, više tehnoloških giganata iz Narodne Republike Kine, kao i drugih kompanija iz zemalja našeg regiona, ali i celog sveta sa kojima imamo višedecenijsku uspešnu saradnju – naglasio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, na Sajmu je prikazano više od 170 različitih tipova krupnih sredstava naoružanja, od kojih je 27 grupa noviteta koje su razvili Vojnotehnički institut i grupacija odbrambene industrije u državnom vlasništvu.

- Osim toga, prisutno je i brojno novo naoružanje i komponente koje su srpske privatne kompanije izložile. Na ovom sajmu evidentno je više noviteta nego na ranijim, što potvrđuje stalan i kontinuiran napredak naših odbrambenih tehnologija. Izloženo je više novih protivavionskih i protivdronskih sistema, besposadnih, zemaljskih i vazduhoplovnih platformi, kao i brojnih tipova nove municije poboljšanih karakteristika. Videćemo i prvo javno prikazivanje najnovijeg domaćeg artiljerijskog sistema nove generacije „Perun”, koji će biti novi adut srpske odbrambene industrije na svetskom tržištu. Tu su i unapređene serije verzija familija točkaša borbenih vozila - „Lazara”, „Miloša”, MRAP-a, BoV-a čija je proizvodnja u punom zamahu, kao i modernizovanog BVP M 80a B2 i tenka M 84 AS2, kojim se Vojska Srbije uveliko oprema – istakao je ministar Vučević.

Ministar odbrane ukazao je da je između dva sajma uvedeno u naoružanje 70 novih sredstava, od čega su 22 u serijskoj proizvodnji.

- Posebno izdvajam pomenuti modernizovani tenk M 84 AS2, BVP M 80 AB2, „Gvozdika“, KOT, „Orao“, nova borbena vozila MRAP, „Lazar 3M“, kao i novu modularnu automatsku pušku 6,5 i 7,62 mm kalibra i nove snajperske puške. A do kraja godine očekujemo sa nestrpljenjem uvođenje i još 23 nova sredstva. Kao rezultat ubrzanog i uspešnog razvoja nove generacije naoružanja, između dva sajma sa domaćom industrijom su za potrebe Vojske Srbije ugovoreni poslovi u vrednosti koje prevazilaze vrednosti ugovora potpisanih u dvadesetogodišnjem periodu do 2015. godine. Samo u prethodnih mesec i po dana, Ministarstvo odbrane je sa domaćim fabrikama potpisalo ugovore za nabavku naoružanja u vrednosti od 6,2 milijarde dinara koje će u narednom periodu biti isporučene Vojsci Srbije. Tokom Sajma očekuje se potpisivanje novih ugovora dvostruko veće vrednosti od prethodno navedene, što je samo deo intenziviranog procesa opremanja Vojske Srbije naoružanjem iz domaće proizvodnje – poručio je ministar Vučević.

On je istakao da će, osim nastavka isporuke domaćih složenih borbenih sistema, do kraja godine Vojsci Srbije biti isporučene i znatne količine novog streljačkog naoružanja, optoelektronskih sistema, nove poboljšane artiljerijske minobacačke i streljačke municije, zaštitne balističke opreme, uniforme i druge opreme.

- Osim ovih nabavki iz domaće industrije, a na osnovu ugovora koje smo potpisali i definisali između dva sajma, do kraja godine očekuje se isporuka i kapitalnih sistema naoružanja iz uvoza -transportnih aviona od kojih jedna „Kasa” sleće, odnosno doleće u Srbiju već danas, helikoptera H-145 koje proizvodi „Erbas“, „Talesovih“ radara GM400 velikog dometa, kao i više drugih telekomunikacionih, optoelektronskih i elektronskih uređaja, što će dodatno doprineti unapređenju sposobnosti Vojske Srbije. Značajnim ulaganjem u našu odbrambenu industriju izvršena je modernizacija proizvodnih kapaciteta i stvoreni su preduslovi za brži razvoj novih proizvoda. Novim investicijama koje su obezbeđene ove godine započeta je nova etapa napredne, tehnološke obnove bazirane na konceptu industrije 4.0 sa akcentom na automatizaciji, digitalizaciji, robotizaciji, ključnim proizvodnim procesima. Realizacijom ovih investicija i daljom modernizacijom proizvodnih kapaciteta omogućiće se znatno brža proizvodnja ovog naoružanja – ocenio je ministar Vučević.

On se, takođe, osvrnuo na značaj dolaska delegacija iz inostranstva koje, već tradicionalno, posećuju sajam „PARTNER”.

- Danas smo ovde zajedno sa našim prijateljima i partnerima iz inostranstva. Neki od njih su korisnici naših proizvoda, drugi su predstavnici zemalja od kojih Srbija nabavlja specifične sisteme i komponente koje se ne proizvode u našoj zemlji, sa trećima imamo zajedničke razvojne projekte kroz koje će nastati novi borbeni sistemi za Vojsku Srbije i treća tržišta. Siguran sam da ćete tokom boravka u Srbiji, naši uvaženi gosti, uživati u tradicionalnom srpskom gostoprimstvu, da ćete imati priliku za ostvarivanje novih poslovnih veza i partnerstava, da će moći da se razmene iskustva i kako dalje usmeravati i razvijati proizvodne kapacitete odbrambene industrije da bi na najbolji način odgovorili savremenim, a dodao bih i svakodnevnim, bezbednosnim izazovima, zaštitu nacionalnog suvereniteta Republike Srbije i naših narodnih interesa i potrebama tržišta u 21. veku – zaključio je ministar Vučević proglasivši ovogodišnji „PARTNER” otvorenim.

U okviru svečanog otvaranja, gostima je prikazan i film o dostignućima Odbrambene industrije Republike Srbije. Nakon ceremonije otvaranja sajma, ministar Vučević i general Mojsilović obišli su izložbenu postavku u halama Beogradskog sajma, a tom prilikom posetili su i štandove domaćih, kao i štandove stranih kompanija u prisustvu pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenada Miloradovića.

Obraćajući se novinarima nakon obilaska, ministar Vučević rekao je da je ponosan na sve ljude, organizacije, institucije, kompanije, inopartnere, Vojsku Srbije i Ministarstvo odbrane koji su učestvovali u organizaciji sajma „PARTNER 2023“.

- To je nešto što je i najbolji pokazatelj, u ovakvim okvirima, rezultata napretka naše odbrambene industrije, sveukupne tehnologije, nauke, znanja, veštine, opremljenosti, osposobljenosti naše vojske, države, ali i potvrda dobrih poslovnih i političkih odnosa sa zemljama koje učestvuju i kompanijama koje dolaze iz tih zemalja – rekao je ministar odbrane i naglasio značaj velikog broja izlagača iz svih krajeva sveta, posebno ističući da će narednih dana biti zaključeni veliki ugovori značajni za Vojsku Srbije.

Osvrćući se na dešavanja na Kosovu i Metohiji, ministar odbrane rekao je da nije lako da se sve ovo organizuje u okolnostima koje nas prate.

- Da ne budemo naivni da se pravimo da se ne dešava i da se nije dešavalo sve ono što se dešavalo juče, ali i ono što se dešava danima, nedeljama i mesecima na Kosovu i Metohiji. To su ozbiljni i veliki izazovi za našu državu, gotovo nemoguća situacija za srpski živalj na Kosovu i Metohiji i kratko ću rezimirati samo onim što jeste stav države Srbije – da je politika Aljbina Kurtija, on sam lično, isključivi krivac za sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Od KFOR-a očekujemo daleko aktivniju ulogu, a ne da se dozvoljava lov na Srbe do istrebljenja poslednjeg od njih – naglasio je ministar Vučević.

Sajam „PARTNER“ najveći je i najznačajniji sajam naoružanja i vojne opreme u regionu i prilika da se tokom četiri sajamska dana, svoje proizvode predstave mnogobrojni domaći i inostrani proizvođači. Pokrovitelj ovogodišnje manifestacije je Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a suorganizatori su „Jugoimport-SDPR” i Beogradski sajam. Osim kompanija u okviru grupacije Odbrambena industrija Srbije, koje su uz javno preduzeće „Jugoimport-SDPR“ osnova srpskih potencijala u oblasti naoružanja i vojne opreme, „PARTNER” tradicionalno okuplja mnogobrojne proizvođače naoružanja i vojne opreme iz Republike Srbije.

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2023“ održava se do 28. septembra 2023. godine na Beogradskom sajmu, u halama 1, 4 i 2A, kao i na otvorenom prostoru Beogradskog sajma.

