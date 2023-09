KONGRESMENKA TENI PODRŽALA VUČIĆEVU REAKCIJU NA KURTIJEV TEROR: Nedavno nasilje na severu Kosova i Metohije je neprihvatljivo!

Kopredsedavajuća Srpskog kokusa, kongresmenka Klaudija Teni oglasila se povodom nasilja na severu Kosova i Metohije.

- Nedavno nasilje na severu Kosova i Metohije je neprihvatljivo i iskreno cenim brzu osudu napada premijera Srbije Aleksandra Vučića. Vlade Srbije i (takozvanog) Kosova moraju da se uzdrže od retorike i akcija koje mogu dodatno da podstaknu tenzije - napisala je Teni u saopštenju i dodala:

The recent violence in Northern Kosovo is horrific, and I sincerely appreciate @avucic 's quick condemnation of the attack.



PM @albinkurti must uphold his obligations under the 2013 Brussels Agreement and create the Association of Serb-majority Municipalities to de-escalate…